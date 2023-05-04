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Başarılı mimar Samet Vuruşan Avrupa'nın en gözde mimarları arasında yerini aldı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 04.05.2023
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Başarılı mimar Samet Vuruşan Avrupa’nın en gözde mimarları arasında yerini aldı

Başarılı Mimar Samet Vuruşan 2017 yılından bu yana kendi şirketini kurarak Türkiye’nin ve Avrupa’nın birçok kentinde kendine has çizgisiyle önemli başarılara imza attı.

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