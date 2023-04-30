1 Mayıs toplu taşıma ücretsiz mi? 1 Mayıs İstanbul'da İETT otobüsü, metro, marmaray, metrobüs bedava mı?
"1 Mayıs toplu taşıma ücretsiz mi?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 1 Mayıs İşçi Bayramı yaklaşırken otobüs, metro, marmaray ve metrobüs gibi toplu taşıma kullanımına yönelik detaylar da merak konusu oldu. Konuya ilişkin karar geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki, 1 Mayıs toplu taşıma ücretsiz mi? 1 Mayıs İstanbul'da İETT otobüsü, metro, marmaray, metrobüs bedava mı?
"1 Mayıs toplu taşıma ücretsiz mi? 1 Mayıs İstanbul'da İETT otobüsü, metro, marmaray, metrobüs bedava mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda raylı toplu taşıma hizmetleri ücretsiz olacak. Karar 25 Nisan 2023 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki, 1 Mayıs toplu taşıma ücretsiz mi? 1 Mayıs İstanbul'da İETT otobüsü, metro, marmaray, metrobüs bedava mı?
1 MAYIS İETT OTOBÜSÜ, METRO, METROBÜS, MARMARAY BEDAVA MI?
1 Mayıs Pazartesi günü metro, metrobüs, otobüs ve tramvayları İstanbulkart'ını kişiselleştirmiş vatandaşlar tarafından bedava olarak kullanılabilecek.
1 MAYIS İŞÇİ BAYRAMI İÇİN RAYLI TOPLU TAŞIMA HİZMETLERİ KARARI
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda raylı toplu taşıma hizmetleri ücretsiz olacak.
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ile 19 Mayıs Atatürk'ü anma ve Gençlik ve Spor Bayramı'nda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca yürütülen Gayrettepe - İstanbul Havalimanı metrosu, Marmaray, Başkentray ve İzban seferleri ücretsiz gerçekleştirilecek.
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- 1 Mayıs toplu taşıma ücretsiz mi? 1 Mayıs İstanbul'da İETT otobüsü, metro, marmaray, metrobüs bedava mı?
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