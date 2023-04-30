1 Mayıs Pazartesi günü Havale/EFT yapılır mı? 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda bankalar arası para ne zaman aktarılır?
1 Mayıs İşçi Bayramı nedeniyle havale ya da EFT yapmak için hafta içini bekleyenler, araştırmalara başladı. 2023 yılında pazartesi gününe denk gelen 1 Mayıs öncesinde vatandaşlar arama motorlarında "1 Mayıs Pazartesi günü Havale/EFT yapılır mı?" sorunu cevabını öğrenmeye çalışıyor. Peki 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda bankalar arası para ne zaman aktarılır?
1 Mayıs İşçi Bayramı nedeniyle havale ya da EFT yapmak için hafta içini bekleyenler, araştırmalara başladı. 2023 yılında pazartesi gününe denk gelen 1 Mayıs öncesinde vatandaşlar arama motorlarında "1 Mayıs Pazartesi günü Havale/EFT yapılır mı?" sorunu cevabını öğrenmeye çalışıyor. Peki 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda bankalar arası para ne zaman aktarılır?
1 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?
2008 Nisan'ında, "Emek ve Dayanışma Günü" olarak kutlanması kabul edilmiştir. 22 Nisan 2009 tarihinde TBMM'de kabul edilen 5892 sayılı yasanın, 27 Nisan 2009'da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi ile 1 Mayıs resmi tatil ilan edilmiştir.
PAZARTESİ BANKALAR AÇIK MI KAPALI MI?
1 Mayıs 2023 Pazartesi günü İşçi Bayramı dolayısıyla resmi tatil sayıldığından bankalar kapalı olacak ve hizmet vermeyecek.
Şubeler yerine online bankacılık işlemleri kullanılacak.
1 MAYIS HAVALE EFT YAPILIR MI?
İnternet üzerinden gerçekleştirilecek olan EFT işlemleri FAST ile belirli bir miktara kadar işleme alınacak.
Havale işlemlerinde ise hesap işlemleri ve ödemelerin aktarılması, 2 Mayıs 2023 Salı günü saat 08.00 itibarıyla gerçekleştirilebilecek.
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