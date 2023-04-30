30 Nisan 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri 1 Mayıs Pazartesi günü Havale/EFT yapılır mı? 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda bankalar arası para ne zaman aktarılır?

1 Mayıs Pazartesi günü Havale/EFT yapılır mı? 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda bankalar arası para ne zaman aktarılır?

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.04.2023
ABONE OL
1 Mayıs Pazartesi günü Havale/EFT yapılır mı? 1 Mayıs İşçi Bayramı’nda bankalar arası para ne zaman aktarılır?

1 Mayıs İşçi Bayramı nedeniyle havale ya da EFT yapmak için hafta içini bekleyenler, araştırmalara başladı. 2023 yılında pazartesi gününe denk gelen 1 Mayıs öncesinde vatandaşlar arama motorlarında "1 Mayıs Pazartesi günü Havale/EFT yapılır mı?" sorunu cevabını öğrenmeye çalışıyor. Peki 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda bankalar arası para ne zaman aktarılır?

1 Mayıs İşçi Bayramı nedeniyle havale ya da EFT yapmak için hafta içini bekleyenler, araştırmalara başladı. 2023 yılında pazartesi gününe denk gelen 1 Mayıs öncesinde vatandaşlar arama motorlarında "1 Mayıs Pazartesi günü Havale/EFT yapılır mı?" sorunu cevabını öğrenmeye çalışıyor. Peki 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda bankalar arası para ne zaman aktarılır?

1 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?

2008 Nisan'ında, "Emek ve Dayanışma Günü" olarak kutlanması kabul edilmiştir. 22 Nisan 2009 tarihinde TBMM'de kabul edilen 5892 sayılı yasanın, 27 Nisan 2009'da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi ile 1 Mayıs resmi tatil ilan edilmiştir.

PAZARTESİ BANKALAR AÇIK MI KAPALI MI?

1 Mayıs 2023 Pazartesi günü İşçi Bayramı dolayısıyla resmi tatil sayıldığından bankalar kapalı olacak ve hizmet vermeyecek.

Şubeler yerine online bankacılık işlemleri kullanılacak.

1 MAYIS HAVALE EFT YAPILIR MI?

İnternet üzerinden gerçekleştirilecek olan EFT işlemleri FAST ile belirli bir miktara kadar işleme alınacak.

Havale işlemlerinde ise hesap işlemleri ve ödemelerin aktarılması, 2 Mayıs 2023 Salı günü saat 08.00 itibarıyla gerçekleştirilebilecek.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA