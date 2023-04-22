Ramazan tekbiri ne zaman başlar, ne zaman biter? 2023 Teşrik tekbirleri nedir, nasıl getirilir?
"Ramazan tekbiri ne zaman başlar, ne zaman biter?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Peki, Ramazan tekbiri ne zaman başlar, ne zaman biter? 2023 Teşrik tekbirleri nedir, nasıl getirilir?
"Ramazan tekbiri ne zaman başlar, ne zaman biter? 2023 Teşrik tekbirleri nedir, nasıl getirilir?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Bu nedenle Ramazan Bayramı'nda teşrik tekbiri getirilir mi sorusu en sık aratılanlar arasında yer alıyor. Peki, Ramazan tekbiri ne zaman başlar, ne zaman biter? 2023 Teşrik tekbirleri nedir, nasıl getirilir?
TEŞRİK NE DEMEK, TEŞRİK TEKBİRİ NEDİR?
Kelime anlamı olarak teşrik, ''doğuya doğru gitmek; eti parçalayıp kayalar üzerine sererek güneşte kurutmak; yüksek sesle tekbir almak, bayram namazını kılmak için musallâya (müşerrak) çıkmak" anlamlarına gelir. Terim olarak zilhiccenin muayyen günlerinde farz namazların ardından özel lafızlarla tekbir getirmeyi ifade eder. Bu tekbirlere "teşrîk tekbirleri" (tekbîrâtü't-teşrîk), tekbirlerin alındığı günlere "teşrîk günleri" (eyyâmü't-teşrîk) denilir.
TEŞRİK TEKBİRİ NE ZAMAN GETİRİLİR?
Hz. Peygamberin (s.a.s.), kurban bayramının arefe günü sabah namazından başlayarak bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar, ikindi namazı da dâhil olmak üzere farzlardan sonra teşrik tekbirleri getirdiğine dair rivayetler vardır (Beyhakî, es-Sünenü'l-kübrâ, III, 315; Dârekutnî, es-Sünen, III, 439, 440).
Buna göre Hanefîlerde tercih edilen görüşe göre arefe günü sabah namazından bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar 23 vakit, her farzın ardından teşrik tekbiri getirmek, kadın erkek her Müslümana vaciptir.
Teşrik günlerinde kazaya kalan namaz aynı günlerde kaza edilirken teşrik tekbirleri de getirilir. Teşrik günleri çıktıktan sonra kaza edilmeleri hâlinde ise tekbir getirilmez. Namaz kaza edilmedikçe tekbirler kaza edilmez (Serahsî, el-Mebsût, II, 43-44; İbnü'l-Hümâm, Feth, II, 82). Şâfiî mezhebine göre ise teşrik tekbirleri sünnettir (Mâverdî, el-Hâvî, II, 500-501).
RAMAZAN BAYRAMI'NDA TEŞRİK TEKBİRİ GETİRİLİR Mİ?
Diyanet'de yer alan bilgiye göre Kurban Bayram'ında gerçekleştirilen teşrik tekbiri Ramazan Bayramı'nda yapılmıyor ancak Ramazan'da yapılmasında da sakınca olmadığı biliniyor.
TEŞRİK TEKBİRİ DUASI OKUNUŞU
"Allâhü ekber Allâhü ekber lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber Allâhü ekber ve lillâhi'l-hamd"
"Allah her şeyden yücedir, Allah herşeyden yücedir. Allah'tan başka ilâh yoktur. O Allah herşeyden yücedir, Allah herşeyden yücedir. Hamd Allah'a mahsustur".
RAMAZAN BAYRAMI'NDA TEŞRİK TEKBİRİ GETİRİLİR Mİ?
Teşrik tekbirleri Kurban bayramında getirilir, Ramazan bayramında getirilmesinde de herhangi bir sakınca yoktur.
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