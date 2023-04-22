"Ramazan Bayramı'nda saraylar, müzeler ücretsiz mi? Bayramda müzeler açık mı, kapalı mı 2023?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Sevdikleri ile bayramda gezmek isteyenler detayları merak ediyor. Peki, Ramazan Bayramı'nda saraylar, müzeler ücretsiz mi? Bayramda müzeler açık mı, kapalı mı 2023? 20- 21-22-23 Nisan gezilecek bedava yerler!