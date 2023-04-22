Ramazan Bayramı'nda saraylar, müzeler ücretsiz mi? Bayramda müzeler açık mı, kapalı mı 2023? 20- 21-22-23 Nisan gezilecek bedava yerler!
"Ramazan Bayramı'nda saraylar, müzeler ücretsiz mi?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Ramazan Bayramı 21 Nisan tarihine denk geliyor. Sevdikleri ile bu anlamlı günü geçirmek isteyenler gezilecek yerleri merak ediyor. Peki, Ramazan Bayramı'nda saraylar, müzeler ücretsiz mi? Bayramda müzeler açık mı, kapalı mı 2023? 20- 21-22-23 Nisan gezilecek bedava yerler!
"Ramazan Bayramı'nda saraylar, müzeler ücretsiz mi? Bayramda müzeler açık mı, kapalı mı 2023?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Sevdikleri ile bayramda gezmek isteyenler detayları merak ediyor. Peki, Ramazan Bayramı'nda saraylar, müzeler ücretsiz mi? Bayramda müzeler açık mı, kapalı mı 2023? 20- 21-22-23 Nisan gezilecek bedava yerler!
İSTANBUL BAYRAMDA ÜCRETSİZ GEZİLECEK YERLER
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, ramazan ayı boyunca iftardan sonra müzelerin ücretsiz olacağını duyurdu. "Ramazan ayı boyunca iftardan sonra müzelerimiz İstanbullulara ücretsiz olacak. Yerebatan Sarnıcı, Şerefiye Sarnıcı, Miniatürk ve Panorama 1453 Tarih Müzelerimizi Radar İstanbul uygulamamız ile ziyaret edebilirsiniz."
BAYRAMDA TOPKAPI SARAYI AÇIK MI?
Topkapı Sarayı Salı günleri kapalıdır. Resmi tatil ve dini bayramlar; saray, köşk ve kasırların kapalı olduğu günlere denk geldiğinde; saray, köşk ve kasırlar ziyarete kapalıdır.
Ramazan Bayramı 1. Günü:
Kapalı
Ramazan Bayramı 2. Günü:
Açık
Ramazan Bayramı 3. Günü:
Açık
TOPKAPI SARAYI AÇIK OLDUĞU SAATLER
Açılış Saati:
09:00
Kapanış Saati:
18:00 (17.00 GİŞE KAPANIŞ SAATİ)
ANITKABİR ÇALIŞMA SAATLERİ
01 ŞUBAT - 14 MAYIS TARİHLERİ ARASINDA
Açılış: 09:00
Kapanış: 16:30
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Ziraat Bankası o hesapları açıkladı! Başvurmayanın parasını banka devredecek! Aman dikkat! Hazirana kadar tıkla öğren!
- 22 Nisan Dünya günü nedir, neden kutlanır? GOOGLE iklim değişikliği doodle'ı ne anlama geliyor? İklim değişikliği nedenleri ve etkileri
- AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? Anadolu Üniversitesi AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu?
- Ev kadınlarına erken emeklilik rehberi! 15 yılın 3'te 1'i devletten! Çalışan annelere yıpranma payı/prim kapıları açıyor! 12,5-10 yıldan sonra...
- Çay ve fındık destekleme ödemeleri yattı mı? Çay destekleme ödemeleri ne zaman yatacak 2023?
- Kirada yüzde 25 zam sınırı uzatılacak mı? Yeni kira düzenlemesi gelecek mi, sınır düşecek mi? Açıklama geldi...
- Yalı Çapkını 30.bölüm fragmanı çıktı mı? Seyran'a evlilik şoku! Yalı Çapkını yeni bölümde neler olacak?
- Kargolar ne zaman açılıyor? Bayramda kargolar açık mı? Yurtiçi, MNG, PTT, Aras kargo çalışma saatleri 2023!
- Bu besin bayramda kilo almayı önlüyor! Canan Karatay 'Mutlaka tüketin' diyerek uyardı! Özellikle kahvaltıda...
- Bir deri bir kemiğe dönmüştü! Büşra Pekin'in son hali Hollywood yıldızlarına benzetildi! 'Bu sen değilsin' Zayıflık sırrı ise...
- Ateş Kuşları ATV yeni bölüm izle! 21 Nisan Ateş Kuşları 13.bölüm canlı kesintisiz full izle!
- Yalı Çapkını yeni bölüm CANLI izle! 21 Nisan Yalı Çapkını 29. bölüm izle kesintisiz, Star TV tek parça!