Ev deprem testi nasıl, nereden yaptırılır? Bina sağlamlığı nasıl anlaşılır? Test sonucu kaç günde çıkar? Riskli olduğu anlaşılan bina yıkılır mı?
Ev deprem testi nasıl yapılır sorusunun cevabı araştırılıyor. Oturduğu binanın sağlamlığından emin olmak isteyen vatandaşlar konuyla ilgili detayları araştırmaya başladı. Ülkemizin yadsınamaz bir gerçekliği olan deprem tehlikesine karşı herkesin üzerine düşeni yaparak önlemini alması gerekmektedir. Bunlardan en temeli ve ilki ise oturduğunuz binanın sağlamlığından emin olmaktır. Peki bina sağlamlığı nasıl anlaşılır? Ev deprem testi nasıl, nereden yaptırılır? İşte oturduğunuz evin depreme dayanıklı olup olmadığını anlamanın yolları.
Kahramanmaraş merkezli yaşanan 2 yıkıcı depremin ardından vatandaşlar oturdukları binanın sağlamlığı ile ilgili test arayışına girdiler. Binam sağlam mı sorusunun sıklıkla sorulduğu son günlerde "Deprem risk analizi" ile ilgili detaylar merak konusu oldu. Peki bina sağlamlığı nasıl anlaşılır? Ev deprem testi nasıl, nereden yaptırılır?
DEPREM RİSK ANALİZİ İÇİN NEREYE BAŞVURULUR?
Yaşadığınız binanın depreme dayanıklılığını test ettirmek için önünüzde iki yol var: Belediye, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Kaymakamlık gibi resmi kurumlara başvurmak veya özel bir şirketle anlaşmak.
DEPREM RİSK ANALİZİ NASIL YAPILIYOR?
Uzmanlar, tipik bir risk analizi sürecini şöyle özetliyor: "Önce ön belirtilerine bakılır, iyi bir mühendis ve mimar bu ön gözlemde olası sorunları tespit edilebilir. Gerekirse karot alma yoluna gidebilir."
Bu süreç ise şöyle işliyor: Firmayla yaptığınız anlaşma veya binanın geçmişine dair bilinenlere dayanarak, bazı durumlarda ekiplerin binayı ayrıntılı bir biçimde incelemesi ve karot almadan röntgen yöntemini kullanması yeterli olabiliyor. Binanın zemini, temeli, kirişleri, duvarları, kolonları ve statik özellikleri üzerinde ayrıntılı inceleme yapılıyor. Ancak birçok durumda da binanın durumu veya bu incelemenin kesin güven vermesi gerekliliği, yapının ana taşıyıcı kolonlarından, kirişlerinden ve döşemelerden örnekler (karot) alınmasını gerektiriyor. Sonrasında, alınan karot laboratuvar ortamında çeşitli kriterler üzerinden direnç, basınç ve kalite ölçümlerine tabi tutuluyor.
Binaların taşıyıcı elemanlarında kullanılan demirlerin çap, adet ve aralık özellikleri ile nervürlü olup olmadıkları da röntgen cihazlarıyla belirleniyor. Bazı betonarme taşıyıcı unsurlarda sıyırma işlemi yapılarak demirlerin paslanıp paslanmadığı, taşıyıcı elemanların bu nedenle zayıflayıp zayıflamadığı da tespit ediliyor. Bu depreme dayanıklılık testi sonrasında yapının bilgisayarda üç boyutlu simülasyonu hazırlanıyor ve deprem test raporu yazılıyor. Bu rapor, size binanızın depreme ne kadar dayanıklı olduğunu, hangi bölgelerinin hangi riskleri içerdiğini ve alınması gereken önlemleri gösteriyor.
BİNANIN ZEMİNİ NE KADAR ÖNEMLİ?
Uzmanlar, anlaşacağınız firmanın zemin özelliklerini de incelediğinden emin olmanız gerektiğine dair uyarıda bulunuyor. Deprem dayanıklılık testinde genellikle yapının beton ve demir kalitesi, kolon-kiriş sistemi gibi özelliklerinin 'iyi' olmasının yeterli olduğuna dair yanlış bir kanı var. Oysa görünürde yeni yönetmeliğe dört dörtlük uysa bile zemin özelliklerine uygun inşa edilmemiş ve hatalı/eksik denetim sonucu kullanılır hale gelebilmiş binalar var. Dolayısıyla, binanızı test ettirirken bu parametreyi de göz önünde bulundurmalısınız.
Uzmanlar bu konuda, "Örneğin Gölcük depreminde temelden gömülen ama yapı olarak bütünlüğünü koruyan binalar vardı" açıklamasını yapıyor.
TEST SONUCU NE ZAMAN GELİR?
Çevre ve Şehircilik Bakanlığından lisans almış kuruluşlar tarafından taşınmaza gelinerek karot alınması ve test edilmesi ile süreç başlar. Karot alımı sonrasında tahmini 1-2 ay süre sonunda rapor İstanbul için ilçe belediyelerine bildirilir.
KAROT TESTİ BİNAYA ZARAR VERİR Mİ?
Hasar tespit raporu çıkarmak isteyen vatandaşlar, binalardan alınan karot numunelerinin, evlere zarar verip vermediğini merak ediyor. Karot testinin binaya zarar vereceği düşüncesi son dönemlerde sosyal medya da çok sık konuşulmaya başladı. Uzmanlar, betonarme binaların deprem performansı ve depreme dayanıklılığının belirlenmesinde yürürlükteki güncel deprem yönetmeliği olan TBDY-2018 kapsamında yapılan çalışmaların, kesinlikle binaların mevcut durumunu zayıflatacak adımlar sunmadığını belirtiyor. Bahsi geçen kolon ve perde gibi düşey taşıyıcı elemanlardan alınan beton karot numuneleri, numunenin alındığı taşıyıcı elemana dayanım bakımından zarar vermediklerini söylüyor. Karotlar için açılan boşlukların yüksek mukavemetli özel harç malzemesiyle derhal doldurulduğu bildiriliyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Seyran'a evlilik şoku! Yalı Çapkını 30.bölüm fragmanı çıktı mı? Yalı Çapkını yeni bölümde neler olacak?
- Kargolar ne zaman açılıyor? Bayramda kargolar açık mı? Yurtiçi, MNG, PTT, Aras kargo çalışma saatleri 2023!
- Canan Karatay 'Mutlaka tüketin' diyerek uyardı! Bu besin bayramda kilo almayı önlüyor! Özellikle kahvaltıda...
- Bir deri bir kemiğe dönmüştü! Büşra Pekin'in son hali Hollywood yıldızlarına benzetildi! 'Bu sen değilsin' Zayıflık sırrı ise...
- Ateş Kuşları ATV yeni bölüm izle! 21 Nisan Ateş Kuşları 13.bölüm canlı kesintisiz full izle!
- Yalı Çapkını yeni bölüm CANLI izle! 21 Nisan Yalı Çapkını 29. bölüm izle kesintisiz, Star TV tek parça!
- Yalı Çapkını bu akşam var mı, yok mu? Yalı Çapkını yeni bölüm bugün yayınlanacak mı? STAR TV 21 Nisan yayın akışı
- Anadolu AÖF SINAV SONUÇ EKRANI | Anadolu Üniversitesi bahar dönemi sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? e-devlet AÖF
- 0,74 ve 0,79 faiz müjdesi geldi! Hesaplama yapıldı, 2+1 daireye 750 bin TL, 3+1 daireye 900 bin TL katkı! Tablo tablo konut kredi hesaplaması...
- Kira yardımı ne kadar, kaç TL oldu son dakika? Kira yardımı ne zaman verilecek, başvuru şartları neler? 5 bin 250 TL...
- GİB PERSONEL ALIMI BAŞVURU 2023 | Hazine ve Maliye Bakanlığı personel alımı ne zaman? Alım yapılacak bölümler, kontenjan sayısı...
- Ücretsiz doğalgaz faturası hangi ay gelecek? Doğalgaz indirimi ne zaman geçerli olacak?