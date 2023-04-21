Kargolar ne zaman açılıyor? Bayramda kargolar açık mı? Yurtiçi, MNG, PTT, Aras kargo çalışma saatleri 2023!
"Bayramda kargolar çalışıyor mu, bugün açık mı?" sorusu Ramazan Bayramı'nın ilk günüyle birlikte sorgulanmaya başladı. Yurtiçi, Aras, Sürat, MNG Kargo'nun Ramazan Bayramı çalışma durumları değişiklik gösteriyor. Bayramda kargoların hizmet verip vermeyeceği netleşti. Peki, PTT, ARAS, MNG, Yurtiçi Kargo bayramda çalışıyor mu, kaça kadar açık?
"Kargolar ne zaman açılacak?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Kargo gönderilerini bekleyenler, ya da yollamak isteyenler konuya ilişkin detayları araştırıyor. 1 Nisan'a denk gelen Ramazan Bayramı kargoların hizmet verip vermeyeceği merak konusu oldu. Peki, Sürat, PTT, ARAS, MNG, Yurtiçi Kargo bayramda çalışıyor mu, kaça kadar açık? İşte, bayramda kargoların çalışma saatleri 2023!
BAYRAMDA KARGOLAR AÇIK MI, ÇALIŞIYOR MU?
Geçtiğimiz yıllarda kargo firmaları, bayram süresince kapalı tutulmuştu. Bu yıl da pek çok kargo acentesinin bayram tatili boyunca kapalı tutulması bekleniyor.
Yurtiçi Kargo: Bayram boyunca tüm şube ve acentelerinin kapalı olması beklenmektedir. 444 99 99 Yurtiçi Kargo Çağrı Merkezinden 09:00-18:00 saatleri arasında hizmet alabilirsiniz.
Aras Kargo: Geçtiğimiz yıllarda müşteri hizmetlerinin yaptığı bilgilendirme doğrultusunda bayram boyunca hizmet vermedikleri açıklanmıştı. Bu yıl da kapalı olması bekleniyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kargolar ne zaman açılıyor? Bayramda kargolar açık mı? Yurtiçi, MNG, PTT, Aras kargo çalışma saatleri 2023!
- Canan Karatay 'Mutlaka tüketin' diyerek uyardı! Bu besin bayramda kilo almayı önlüyor! Özellikle kahvaltıda...
- Bir deri bir kemiğe dönmüştü! Büşra Pekin'in son hali Hollywood yıldızlarına benzetildi! 'Bu sen değilsin' Zayıflık sırrı ise...
- Ateş Kuşları ATV yeni bölüm izle! 21 Nisan Ateş Kuşları 13.bölüm canlı kesintisiz full izle!
- Yalı Çapkını yeni bölüm CANLI izle! 21 Nisan Yalı Çapkını 29. bölüm izle kesintisiz, Star TV tek parça!
- Yalı Çapkını bu akşam var mı, yok mu? Yalı Çapkını yeni bölüm bugün yayınlanacak mı? STAR TV 21 Nisan yayın akışı
- Anadolu AÖF SINAV SONUÇ EKRANI | Anadolu Üniversitesi bahar dönemi sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? e-devlet AÖF
- 0,74 ve 0,79 faiz müjdesi geldi! Hesaplama yapıldı, 2+1 daireye 750 bin TL, 3+1 daireye 900 bin TL katkı! Tablo tablo konut kredi hesaplaması...
- Kira yardımı ne kadar, kaç TL oldu son dakika? Kira yardımı ne zaman verilecek, başvuru şartları neler? 5 bin 250 TL...
- GİB PERSONEL ALIMI BAŞVURU 2023 | Hazine ve Maliye Bakanlığı personel alımı ne zaman? Alım yapılacak bölümler, kontenjan sayısı...
- Doğalgaz indirimi ne zaman geçerli olacak? Ücretsiz doğalgaz faturası hangi ay gelecek?
- Gelinim Mutfakta puan durumu bugün | 21 Nisan Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, çeyrek altını kim kazandı?