"Bayramda pazarlar açık mı, kapalı mı 2023? 20-21-22-23 Nisan'da semt pazarları kurulacak mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Ramazan Bayramı tatili 3,5 gün sürecek. Bu süreçte vatandaşlar semt pazarlarının açık olup olmadığını merak ediyor. Peki, Bayramda pazarlar açık mı, kapalı mı 2023? 20-21-22-23 Nisan'da semt pazarları kurulacak mı? İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya...