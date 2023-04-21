Bayramda otobüsler, marmaray, metrobus, tramvay ücretsiz mi? 21-22-23 Nisan 2023 Ramazan Bayramı toplu taşıma bedava mı?

Ramazan Bayramı ile birlikte otoyol ve köprülerin ücretsiz olduğu açıklanmıştı. Resmi tatil olan dini bayramlarda aracı olmadan gezmek isteyen vatandaşlar ise toplu taşımanın bedava olup olmadığını araştırıyor. Peki otobüs, Marmaray, tramvay, vapur bayramda ücretsiz mi? 21-22-23 Nisan 2023 Ramazan Bayramı toplu taşıma bedava mı?