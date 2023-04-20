Ramazan Bayramı gecesi kılınacak namaz! Bayram gecesi namazı 10 rekat nasıl kılınır? Ramazan Bayramı gecesi ibadetleri, duaları...
"Bayram gecesi namazı 10 rekat nasıl kılınır?" sorusunun yanıtı sorgılanan konular arasında yer alıyor. Ramazan Bayramı gecesi dualarını araştırıyor. Bayram gecesi okunacak duaları ve yapılması gereken ibadetleri sizler için derledik. Peki, Bayram gecesi namazı 10 rekat nasıl kılınır? Ramazan Bayramı gecesi ibadetleri, duaları...
"Bayram gecesi namazı 10 rekat nasıl kılınır?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Bayram Gecesi'nde alimler namaz kılmayı, ibadet etmeyi, dua etmeyi, Kur'an-ı Kerim okumayı tavsiye etmişlerdir. İşte, Bayram gecesi namazı 10 rekat nasıl kılınır? Ramazan Bayramı gecesi ibadetleri, duaları...
RAMAZAN BAYRAMI 10 REKAT NAMAZ NASIL KILINIR?
1. rekat : 1 Fatiha + 11 İhlas Suresi
2. rekat : 1 Fatiha + 11 İhlas Suresi
3. rekat : 1 Fatiha + 11 İhlas Suresi
4. rekat : 1 Fatiha + 11 İhlas Suresi
5. rekat : 1 Fatiha + 11 İhlas Suresi
6. rekat : 1 Fatiha + 11 İhlas Suresi
7. rekat : 1 Fatiha + 11 İhlas Suresi
8. rekat : 1 Fatiha + 11 İhlas Suresi
9. rekat : 1 Fatiha + 11 İhlas Suresi
10. rekat : 1 Fatiha + 11 İhlas Suresi
Ek olarak namazların rükusunda ve secdesinde de 10 kere "[Subhanellahi velhamdülillahi velâilâhe illallahüvellahüekber]" okunur. Namazdan sonra 100 kere "[Estağfirullah]" okunur. Ve en son secdeye gidilir orada da yukarıda paylaştığımız dua okunur.
RAMAZAN BAYRAMI İBADETLERİ
1- NAMAZ KILMAK
2- KUR'AN-I KERİM OKUMAK
3- DUA ETMEK
4- SADAKA VERMEK
5- TEVBE İSTİĞFAR ETMEK
6- HAMD ETMEK VE ŞÜKÜR HALİNDE BULUNMAK
7- ALLAH'I ÇOKÇA ZİKRETMEK
8- SALAT Ü SELAM GETİRMEK
9- BAYRAMA HAZIRLANMALIDIR
BAYRAMDA YAPILMASI GEREKENLER
1- Bayram günlerinde temiz ve güzel elbiseler giyilmeli.
2- Bayram namazına gitmeden önce gusül abdesti alınmalı.
3- Dişler fırçalanmalı, ağzımız temiz kokmalı.
4- Güzel kokular sürünmeli.
5- Güler yüzlü olunmalı.
6- Namazdan önce Ramazan Bayramı'nda hurma vb. tatlı bir şey yenilmesi.
7- Kurban Bayramı'nda ise ilk olarak kurban etinden yenilmesi.
8- Namaza mümkünse yürüyerek gidilmeli.
9- Namazdan dönüşte başka bir yol kullanılmalı.
10- Çokça sadaka dağıtılmalı.
11- Ramazan Bayramı'nda Fitreler namazdan önce verilmeli.
12- Namaza giderken tekbir getirilmesi (menduptur).
13- Kurban Bayramı'nda farz namazlardan sonra teşrik tekbiri getirilmesi. (Hanefîlere göre vâcip, Hanbelî ve Şâfiîlere göre sünnet, Mâlikilere göre ise menduptur)
14- Bayram günlerinde İslâmî ölçüler içinde eğlenilmesi ve bazı oyunların oynanması câizdir.
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