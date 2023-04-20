Muğla, Trabzon, Erzurum’da bayram namazı ne zaman, saat kaçta kılınacak? 81 il Ramazan Bayramı namaz saatleri 2023!

Bayram namazı saatleri müslüman alemi tarafından araştırılmaya başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre Ramazan Bayramı'nın birinci günü 21 Nisan'a denk geliyor. İslam alemi için büyük öneme sahip olan Ramazan Bayramı namaz saatleri belli oldu. Peki, Kayseri, Kahramanmaraş, Van'da bayram namazı saat kaçta kılınacak ? İl il namaz saatleri....