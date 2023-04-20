Mezarlık (KABİR) ziyaretinde okunacak dua hangisi? Mezarlık ziyaretinde hangi dua okunur?
"Mezarlık (KABİR) ziyaretinde okunacak dua hangisi?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Her bayram yakınları vefat etmiş olanlar ve İslam dinin gereklerinden biri olan kabir ziyareti sünnetini yerine getirmek isteyenler mezarlık ziyaretleri yapar. Bayram ziyareti yapacaklar okunacak duaları merak ediyor. Peki, Mezarlık (KABİR) ziyaretinde okunacak dua hangisi? Mezarlık ziyaretinde hangi dua okunur?
"Mezarlık (KABİR) ziyaretinde okunacak dua hangisi? Mezarlık ziyaretinde hangi dua okunur?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Bayramın birinci gününde de pek çok kişi sabah saatlerinden itibaren vefat eden yakınlarının kabirlerini ziyaret ediyor. Peki, Mezarlık (KABİR) ziyaretinde okunacak dua hangisi? Mezarlık ziyaretinde hangi dua okunur?
KABİR ZİYARETLERİNDE YAPILMASI GEREKENLER
* Sünnete uygun şekilde ziyaretinde bulunmak için abdest alınır. Kabir ziyaretine geldiğiniz vakit, yer müsait ise, kıbleyi arkaya gelecek şekilde, kaybetmiş olduğunuz meyyitin yüzüne karşı oturup selam verilir.
* Ayak tarafında, ayakta durmak eftaldir, değerlidir. (Kabre el, yüz sürülmez, öpülmez, mum yakılmaz, çaput bağlanmaz)
* Kabir ziyaretinde Bakara suresinin başı ve sonu, Yasin-i şerif, Tebareke, Tekasür, İhlas-ı şerif, Fatiha ya da bilinen sureler okunup ölmüş olan bir kimsenin ruhuna hediye edilir.
* Hadis-i şerifte şöyle buyuruyor: "Bir müminin kabrini ziyaret ederken, 'Allahümme inni es'elüke-bi-hurmet-i Muhammed aleyhisselam en la tü'azzibe hazelmeyyit' derse, o meyyitin azabı kıyamete kadar ref olur (kaldırılır)."
KABİR ZİYARETİNDE OKUNMASI GEREKEN DUALAR
* Kabir ziyareti yapan bir kimse ayakta, "Esselamü aleyküm, ya Ehle dar-il kavm-ilmü'minin! İnna İnşaallahü an karibin biküm lahikun" der ise sonrasında ise, besmele ile 11 İhlas suresi ve bir Fatiha okur. Ardından, "Allahümme rabbel-ecsadilbaliyeh, vel-ızamin nahire-tilleti harecet mineddünya ve hiye bike mü'minetün, edhıl aleyha revhan min indike ve selamen minni" duasını okumalıdır.
PEYGAMBER EFENDİMİZİN KABİR ZİYARETİNDE OKUDUĞU DUA
Peygam Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V.) "Yasin, Kur'an'ın kalbidir. Onu bir kimse okur ve Allah'tan ahirete saadeti dilerse, Allah onu mağfiret buyurur. Yasin'i ölülerinizi üzerine okuyunuz" hadis-i şerifinde buyurduğu şekilde meyyitin bir kimsenin ruhu için okunabilecek dualardan biri de Yasin suresidir.
Büreyde rivayetine göre Hz. Muhammed, ashab-ı kirama, kabir ziyaret için gittiklerinde şu süreyi okumaları önermiştir:
"Esselamü aleyküm ehled diyarı minel- müminin.Ve inna inşaallahu biküm lahikün. Es'elüllahe lena ve lekümü'l afiyeh."
Türkçe anlamı: "Selam size, ey bu diyarın mü-min ve Müslim halkı! İnşallah yakında biz de aranıza katılacağız. Allah'ın bizi de sizi de bağışlamasını dilerim."
Hz. Muhammed şöyle buyurmuştur: "Kur'an-ı Kerim'de 30 ayetlik bir süre vardır. Bu süre kendisini okuyan bir kimse kıyamet günü şefaat eder ve Allah'ın onu affetmesini sağlar. Bu sure 'Tebârakellezî bi yedihil mülkü'tür."
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