Bayramda ücretsiz otoyol ve köprü listesi 2023 | 20-23 Nisan İstanbul’da bedava olan yollar hangileri? Köprüler, toplu taşıma ücretsiz mi?

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan 2023 dini günler takvimi sonrasında Kurban Bayramı'nın ne zaman ve hangi güne denk geldiği belli oldu.

Buna göre; Kurban Bayramı 28 Haziran-1 Temmuz tarihleri arasında idrak edilecek.