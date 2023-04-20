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Bayramda ücretsiz otoyol ve köprü listesi 2023 | 20-23 Nisan İstanbul'da bedava olan yollar hangileri? Köprüler, toplu taşıma ücretsiz mi?

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.04.2023
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Bayramda ücretsiz otoyol ve köprü listesi 2023 | 20-23 Nisan İstanbul’da bedava olan yollar hangileri? Köprüler, toplu taşıma ücretsiz mi?

Ramazan Bayramı ve ara tatilin birleşmesi tatil yapanlar için fırsat oldu. Ramazan Bayramı itibarıyla şehir değiştirmek ya da gezmek isteyenler otoyol ve köprü ücretlerini araştırmaya başladı. Ramazan Bayramı'nda köprü ve otoyollardan geçişin ücretsiz olmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki bayramda hangi yollar ücretsiz?

Ramazan Bayramı'nda köprü ve otoyollardan geçişin ücretsiz olmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte detaylar araştırılmaya başlandı. 15 Temmuz Şehitler, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü gibi yerlerin bedava olup olmadığı merak ediliyor. Ramazan Bayramı nedeniyle tatile çıkmak isteyenler için beklenen haber geldi. Peki İstanbul'da bedava olan yollar hangileri? Köprüler, toplu taşıma ücretsiz mi?

RAMAZAN BAYRAMI'NDA OTOYOLLAR VE KÖPRÜLER ÜCRETSİZ Mİ?

Ramazan Bayramı'nda açıklamada belirtilen köprü ve otoyollar ücretsiz olacak. Konuya ilişkin açıklama Karayollari Genel Müdürlüğü'nden geldi.

21 Nisan Cuma günü başlayan Ramazan Bayramı 23 Nisan Pazar günü sona erecek.

BAYRAMDA ÜCRETSİZ YOLLAR VE KÖPRÜLER 2023

KGM duyurusuna göre; 20 Nisan 2023 Perşembe günü saat 00:00'dan (Çarşamba gününü Perşembe gününe bağlayan gece) başlayarak 24 Nisan 2023 Pazartesi günü saat 07:00'a kadar, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından işletilen Otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsünden geçişler ücretsizdir.

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

Bu yıl Cuma günü başlayacak Ramazan Bayramı günleri hafta sonuna denk geldiğinden tatil günlerinde uzatma beklenmiyor. Buna göre bayram tatili toplamda 3 gün sürecek.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan 2023 dini günler takvimi sonrasında Kurban Bayramı'nın ne zaman ve hangi güne denk geldiği belli oldu.

Buna göre; Kurban Bayramı 28 Haziran-1 Temmuz tarihleri arasında idrak edilecek.

BAYRAMDA TOPLU TAŞIMALAR ÜCRETSİZ

Köprü ve otoyolların yanı sıra Ankara, İstanbul ve İzmir'de toplu taşıma da ücretsiz olacak. Marmaray, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu, Başkentray ve İzban ile belediyelerin yürüttüğü toplu taşıma hizmetleri ise 21 Nisan saat 00.00'dan 23 Nisan saat 24.00'e kadar ücretsiz olacak.

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