Bayramda oruç tutulur mu, günah mı? Ramazan Bayramı'nda kaza orucu tutmak caiz mi?
"Bayramda oruç tutulur mu?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Tutamadığı oruçları kaza etmek isteyenler konu hakkında araştırmalara başladı. Peki, Bayramda oruç tutulur mu, günah mı? Ramazan Bayramı'nda kaza orucu tutmak caiz mi?
"Bayramda oruç tutulur mu, günah mı? Ramazan Bayramı'nda kaza orucu tutmak caiz mi?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Ramazan Bayramı'nda oruç tutmak neden haram sorusu en sık aratılanlar arasında yer alıyor. Peki, Bayramda oruç tutulur mu, günah mı? Ramazan Bayramı'nda kaza orucu tutmak caiz mi?
RAMAZAN BAYRAMI'NDA ORUÇ TUTULUR MU?
Oruç tutmanın günah bulunduğu günler Diyanet doğrultusundan duyuruldu. İşte yapılan açıklama; Bayram günleri, oruç tutmanın yasak olduğu günlerin başında gelir. Ramazan bayramının birinci gününde ve kurban bayramının dört gününde oruç tutmak tahrîmen mekruhtur (Mevsılî, el-İhtiyâr, I, 395-396; İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, III, 336).
Bugünlerde oruç tutmanın hoş karşılanmayıp yasaklanması, bayram günlerinin yeme, içme ve sevinç günleri olmasından dolayıdır. Ramazan bayramı, bir ay boyunca Allah için tutulan orucun arkasından verilen bir "genel iftar ziyafeti" hükmündedir ve bu anlamından ötürü ona "fıtır bayramı (iftar bayramı)" denilmiştir.
Ramazan bayramının ilk günü, bir aylık Ramazan orucunun iftarı anlamına gelir. Böyle toplu iftar gününde oruçlu olmak, Allah'ın sembolik ziyafetine katılmamak anlamına gelir ki, bunun yakışıksız bir davranış olduğu ortadadır. Allah için kurbanların kesildiği kurban bayramı günleri de ziyafet günleridir. Hz. Peygamber (s.a.s.), teşrik günlerinin yeme, içme ve Allah'ı anma günleri olduğunu belirtmiştir (Buhârî, Savm, 66-67; Ebû Dâvûd, Savm, 49).
BAYRAMDA ORUÇ TUTMAK HARAM MI?
Dini bayram süreçleri içinde oruç tutmak haram değildir; ancak dinen hoş karşılanmamaktadır.
KAZA ORUCUNA NE ZAMAN NİYET EDİLİR?
Ramazan orucu, belli günlerde tutulmak üzere adanan oruçlar ile nafile oruçlar için niyet etme vakti, güneşin batması ile ertesi gün tepe noktasına gelmesi öncesine kadarki süredir Ancak imsaktan sonra yapılacak niyetin geçerli olması için bu vakitten itibaren bir şey yenilip içilmemiş, oruca aykırı bir iş yapılmamış olması gerekir.
Kaza, keffaret ve bir zamana bağlı olmaksızın adanan oruçlar için gün batımından itibaren en geç imsak vaktine kadar niyet edilmiş olmalıdır. Bu tür oruçlara niyet edilirken, "falanca kaza, keffaret veya adak orucuna" şeklinde belirtilmesi gerekir.
Şafiî mezhebine göre ise nafile dışındaki tüm oruçlara geceden niyet edilmelidir. İmsak vaktine kadar niyet edilmemişse o günün orucu geçerli olmaz. Nafile oruçlara ise güneş tepe noktasına gelmeden öncesine kadar niyet edilebilir (Şirâzî, el-Mühezzeb, I, 331-332).
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