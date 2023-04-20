Bayramda AVM’ler açık mı, nereler çalışıyor? 21 Nisan 2023 Ramazan Bayramı alışveriş merkezleri çalışma saatleri...

Bayramda alışveriş merkezleri açık mı sorusunun cevabı merak konusu oldu. Ramazan Bayramı'nın ilk günü 21 Nisan Cuma günü idrak edilecek. 3 gün boyunca sürecek olan bayramda nerelerin açık olup, çalıştığı öğrenilmeye çalışılıyor. Peki Bayramda AVM'ler açık mı, nereler çalışıyor? İşte 21 Nisan 2023 Ramazan Bayramı alışveriş merkezleri çalışma saatleri...

BAYRAMDA AVM'LER ÇALIŞIYOR MU?

Resmi kurumların kapalı olacağı Kurban Bayramı süresince AVM'ler hizmet vermeye devam ediyor. Ancak AVM'lerin kaçta açılıp kapanacağı konusunda henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.