Arefe ve bayramda hastane, sağlık ocakları, poliklinikler açık mı? Eczaneler açık mı? 2023 Aile hekimleri Ramazan Bayramı’nda çalışacak mı?

Bayramda hastane, sağlık ocakları, poliklinikler açık mı sorusunun cevabı merak konusu oldu. Ramazan-ı Şerif son bulurken bizleri bayram kucaklıyor. Dini bayramlar resmi tatil olarak görülmekte olup kamu kurumları ve bir çok özel kurum çalışmamaktadır. Bu sebeple açık ve kapalı yerler merak ediliyor. Peki bayramda hastane, sağlık ocakları, poliklinikler açık mı? Eczaneler açık mı? İşte detaylar...