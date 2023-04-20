21 Nisan Ramazan Bayramı ezanı saat kaçta okunuyor? Ankara bayram namazı saati 2023 | Nasıl kılınır, kaç rekat?
Ankara bayram namazı saati araştırılan konuların başında yerini aldı. Senede Ramazan ve Kurban Bayramı'nda olmak üzere 2'şer rekat bayram namazı kılınmaktadır. Kalplerimizi birleştiren Ramazan Bayramı'na az bir süre kaldı. En çok merak edilen konuların başında ise bayram namazının saati yer alıyor. Ramazan Bayramı'nda kılınacak olan bayram namazının saatleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı. Peki Ankara bayram namazı saat kaçta?
Ramazan Bayramı bu sene 21 Nisan Cuma gününe denk gelmektedir. 81 il için bayram namazı saatleri belli olurken, en çok merak edilen illerin başında Ankara yer ediniyor. Arama motorlarında, "Ankara bayram namazı saat kaçta?", "Ramazan Bayramı ezanı saat kaçta okunuyor?" sorularının cevapları araştırılıyor. İşte 21 Nisan Ankara bayram namazı saati...
ANKARA BAYRAM NAMAZI SAATİ 2023
Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre, bayram namazı saati şöyle:
Ankara Bayram Namazı : 06:34
BAYRAM NAMAZI KAÇ REKATTIR VE NASIL KILINIR?
Ramazan ve Kurban Bayramları'nda kılınan bayram namazı 2 rekattan oluşuyor.
Birinci Rek'at:
Cemaat düzgün sıralar halinde imamın arkasında yer alır ve "Niyet ettim Allah rızası için Ramazan yada Kurban Bayramı namazını kılmaya, uydum imama" diye niyet eder. İmam "Allahu Ekber" deyip ellerini yukarıya kaldırınca. Cemaat de "Allahu Ekber"diyerek ellerini yukarıya kaldırıp göbeği altına bağlar.
Hem imam, hem de cemaat gizlice "Sübhaneke"yi okur. Bundan sonra üç kere tekbir alınır. Tekbirlerin alınışı şöyledir:Birinci Tekbir: imam yüksek sesle, cemaat da onun peşinden gizlice "Allahu Ekber"diyerek (iftitah tekbirinde oldugu gibi) ellerini yukarıya kaldırıp sonra aşağıya salıverirler. Burada kısa bir süre durulur.ikinci Tekbir: ikinci defa "Allahu Ekber" denilerek eller yukarıya kaldırılıp yine aşağıya salıverilir ve burada da birincide oldugu kadar durulur.Üçüncü Tekbir: Sonra yine "Allahu Ekber" denilerek eller yukarıya kaldırılır ve aşağıya salıverilmeden bağlanır.
Bundan sonra imam, gizlice "Euzü Besmele", açıktan Fatiha ve bir sure okur .(Cemaat bir şey okumaz, imamı dinler)
Rüku ve secdeler yapılarak ayağa (ikinci rek'ata) kalkılır ve eller bağlanır.
İkinci Rek'at:
İmam gizlice Besmele, açıktan da Fatiha ve bir sure okur. Sure bitince imam yüksek sesle, cemaat da içinden(birinci rek'atta oldugu gibi) üç kere daha tekbir alır, üçüncü tekbirden sonra eller bağlanmadan, dördüncü tekbir ile rükua varılır, sonra da secdeler yapılarak oturulur.
Oturuşta. İmam ve cemaat, Ettehiyyatü. Allahumme salli, Allahumme barik ve Rabbena atina duasını okuyarak önce sağa, sonra sola selam verip namazı bitirirler. Namazdan sonra hutbe okunur. Kurban bayramı namazının kılınışı da bunun gibidir. Sadece niyeti değişiktir.
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