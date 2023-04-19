TOGG mağazası nerede, nasıl gidilir? İstanbul’da hangi ilçede yer alıyor? TOGG teslimat ve teslim yerleri il il liste

TOGG mağazası nerede, nasıl gidilir sorusunun cevabı merak konusu oldu. Türkiye'nin yerli ve milli gururu TOGG'un seri üretimleri devam ediyor. Adının duyurulduğu ilk günden bu yana büyük bir ilgi ile karşılaşan TOGG araçlarda mağazalar araştırılmaya başlandı. Peki TOGG mağazası nerede, nasıl gidilir? İstanbul'da hangi ilçede yer alıyor? İşte TOGG teslimat ve teslim yerleri il il liste...

TOGG'UN İLK MAĞAZASI AÇILDI!

Yerli otomobil Togg'un İstanbul'daki ilk teslimat ve deneyim noktası açıldı. İstanbul'da Zeytinburnu'nda hizmete açılan merkezde Togg araçlar sergileniyor.