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TOGG mağazası nerede, nasıl gidilir? İstanbul'da hangi ilçede yer alıyor? TOGG teslimat ve teslim yerleri il il liste

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.04.2023
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TOGG mağazası nerede, nasıl gidilir? İstanbul’da hangi ilçede yer alıyor? TOGG teslimat ve teslim yerleri il il liste

TOGG'un İstanbul'daki ilk deneyim ve teslimat noktasının açılışının ardından yerli ve milli otomobil sahibi olmak isteyenler TOGG mağazasını araştırmaya başladı. İlk teslimatları kura ile belirlendiği TOGG T10X araçlarını yakından görmek isteyenler mağazalara gidebilir. Peki TOGG mağazası nerede, nasıl gidilir? İstanbul'da hangi ilçede yer alıyor?

TOGG mağazası nerede, nasıl gidilir sorusunun cevabı merak konusu oldu. Türkiye'nin yerli ve milli gururu TOGG'un seri üretimleri devam ediyor. Adının duyurulduğu ilk günden bu yana büyük bir ilgi ile karşılaşan TOGG araçlarda mağazalar araştırılmaya başlandı. Peki TOGG mağazası nerede, nasıl gidilir? İstanbul'da hangi ilçede yer alıyor? İşte TOGG teslimat ve teslim yerleri il il liste...

TOGG'UN İLK MAĞAZASI AÇILDI!

Yerli otomobil Togg'un İstanbul'daki ilk teslimat ve deneyim noktası açıldı. İstanbul'da Zeytinburnu'nda hizmete açılan merkezde Togg araçlar sergileniyor.

Merkezde geçtiğimiz haftadan itibaren yoğun bir çalışma gerçekleştiriliyordu. Bir an önce Togg'u sahiplerine kavuşturmaya çalışan ekip, hummalı bir çalışma yürüttü. Çalışmaların sonucunda Zeytinburnu'nda devasa deneyim ve teslimat noktası kapılarını açtı.

Togg için aşağıdaki noktalarda deneyim, teslimat ve servis noktaları hizmete alınacak. Teslimat tarihleri ilerleyen zamanda belli olacak.

DENEYİM MERKEZLERİ

İstanbul, Mall of İstanbul, Başakşehir
İzmir, Agora Alışveriş Merkezi, Balçova
Bursa, Togg Gemlik Tesisi
Adana, M1 Alışveriş Merkezi, Seyhan
Ankara, Çankaya
Ankara, Panora Alışveriş Merkezi, Çankaya

TOGG MOBİL DENEYİM MERKEZLERİ

Antalya
Bursa, Togg Gemlik Tesisi
Bursa
İstanbul, Ümraniye
Kayseri, Kocasinan
Samsun, İlkadım

TOGG SERVİS NOKTALARI

Adana, Yüreğir
Ankara, Çankaya
Ankara, Etimesgut
Antalya, Kepez
Antalya, Muratpaşa
Balıkesir, Bandırma
Bursa, Togg Gemlik Tesisi
Bursa, Nilüfer
Çorum, Merkez
Diyarbakır, Bağlar
Erzurum
Eskişehir, Odunpazarı
Gaziantep, Şehitkamil
İstanbul, Avcılar
İstanbul, Üsküdar
İstanbul, Zeytinburnu
İstanbul
İzmir, Bornova
İzmir, Çiğli
Kayseri
Kocaeli, Gebze
Samsun
Şanlıurfa, Haliliye
Trabzon, Ortahisar

Togg teslimat noktaları
Adana, Yüreğir
Ankara, Çankaya
Antalya, Kepez
Bursa, Togg Gemlik Tesisi
Diyarbakır, Bağlar
Erzurum
İstanbul, Zeytinburnu
İstanbul
İzmir, Bornova
Kayseri
Samsun

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