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Gürol Yığar: İş dünyasının “Gen”i değişti

YAŞAM
Giriş Tarihi: 19.04.2023
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Gürol Yığar: İş dünyasının “Gen”i değişti

Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya’nın rol aldığı “Aile” dizisinin çekildiği restoran olarak ünlenen Olden 1772’yi de bünyesinde barındıran Gen Group’un kurucusu ve CEO’su Gürol Yığar, “İş dünyasının geni değişti. Gen markasını yaratırken buna gönderme yapmak istedik. Gen Group olarak hayallerimiz büyük. Yer aldığımız sektörlere liderlik etmek istiyoruz” diyor.

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