Bursa 2023 Bayram Namazı saat kaçta kılınacak? Bursa'da Ramazan Bayramı namazı ne zaman, saat kaçta?
"Bursa 2023 Bayram Namazı saat kaçta kılınacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Ramazan Bayramı'na kısa süre kala namaz saatlerine yönelik detaylar merak ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre illerin namaz saatleri açıklandı. Peki, Bursa 2023 Bayram Namazı saat kaçta kılınacak? Bursa'da Ramazan Bayramı namazı ne zaman, saat kaçta?
"Bursa 2023 Bayram Namazı saat kaçta kılınacak? Bursa'da Ramazan Bayramı namazı ne zaman, saat kaçta?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre illerin namaz saatleri açıklandı. Peki, Bursa 2023 Bayram Namazı saat kaçta kılınacak? Bursa'da Ramazan Bayramı namazı ne zaman, saat kaçta?
Ramazan Bayramı 21 Nisan Cuma günü başlıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre, illerdeki bayram namazı saatleri şöyle:
"Adana: 06.27, Adıyaman: 06.15, Afyonkarahisar: 06.45, Ağrı: 05.54, Aksaray: 06.31, Amasya: 06.22, Ankara: 06.34, Antalya: 06.46, Ardahan: 05.54, Artvin: 05.57, Aydın: 06.56, Balıkesir: 06.55, Bartın: 06.35, Batman: 06.03, Bayburt: 06.05, Bilecik: 06.46, Bingöl: 06.05, Bitlis: 05.59, Bolu: 06.39, Burdur: 06.47, Bursa: 06.49
Çanakkale: 07.00, Çankırı: 06.31, Çorum: 06.25, Denizli: 06.52, Diyarbakır: 06.07, Düzce: 06.40, Edirne: 06.58, Elazığ: 06.10, Erzincan: 06.08, Erzurum: 06.01, Eskişehir: 06.44, Gaziantep: 06.19, Giresun: 06.11, Gümüşhane: 06.07, Hakkari: 05.53, Hatay: 06.25, Iğdır: 05.50, Isparta: 06.46, İstanbul: 06.49, İzmir: 06.59, Kahramanmaraş: 06.20
Karabük: 06.34, Karaman: 06.36, Kars: 05.53, Kastamonu: 06.29, Kayseri: 06.25, Kilis: 06.21, Kırıkkale: 06.32, Kırklareli: 06.55, Kırşehir: 06.30, Kocaeli: 06.45, Konya: 06.38, Kütahya: 06.46, Malatya: 06.14, Manisa: 06.57, Mardin: 06.05, Mersin: 06.30, Muğla: 06.55, Muş: 06.01, Nevşehir: 06.28, Niğde: 06.29, Ordu: 06.13, Osmaniye: 06.24, Rize: 06.03, Sakarya: 06.43
Samsun: 06.19, Şanlıurfa: 06.13, Siirt: 06.00, Sinop: 06.23, Şırnak: 05.58, Sivas: 06.18, Tekirdağ: 06.55, Tokat: 06.19, Trabzon: 06.06, Tunceli: 06.08, Uşak: 06.49, Van: 05.54, Yalova: 06.48, Yozgat: 06.27, Zonguldak: 06.37."
Bayram namazı, KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da 06.37, Almanya'nın başkenti Berlin'de 06.37, İngiltere'nin başkenti Londra'da 06.32, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da 06.28'de eda edilecek.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Ramazan Bayramı namazında okunacak dualar | Bayram namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Evde bayram namazı kılınır mı, nasıl?
- Arefe günü PTT ve kargolar çalışıyor mu? Arefe günü kargolar açık mı, kapalı mı? İşte 20 Nisan Yurtiçi, Aras, MNG, Sürat çalışma saatleri...
- Arefe günü bankalar açık mı? 2023 Arefe günü bankalar açık mı olacak, kapalı mı? 20 Nisan Perşembe çalışma saatleri...
- Arefe günü (Perşembe) borsa saat kaça kadar açık? Bayramda Borsa İstanbul (BİST) açık mı? İşte borsa resmi tatil takvimi ve günleri
- Mardin, Tokat, Kütahya bayram namazı saat kaçta kılınacak? 2023 Ramazan Bayramı il il namaz vakitleri!
- Tekirdağ, Denizli, Ordu bayram namaz vakitleri 2023 | Bayram namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? 2023 Ramazan Bayramı il il saatler
- Şanlıurfa, Adıyaman, Şırnak bayram namazı saat kaçta? Bayram namazı nasıl kılınır, kaç rekat? 2023 Ramazan Bayramı il il ezan saatleri
- Bayram Ezanı Saatleri 2023 | Mersin, Manisa, Balıkesir bayram namazı saat kaçta kılınacak?
- 700 bin işçi zammında tabela değişti! 12.000 gövde + 2 yılda toplam 6000 TL ek yardım!
- SSK, BAĞ-KUR, EYT emeklisine zam kilidi açıldı! 6 aylık ROTA OLUŞTU! 7.500 TL < 9.107 TL!
- TOGG mağazası nerede, nasıl gidilir? İstanbul'da hangi ilçede yer alıyor? TOGG teslimat ve teslim yerleri il il liste
- Bayram namazı Antalya'da kaçta? Nasıl kılınır, kaç rekat? 21 Nisan 2023 Ramazan Bayramı namazı saat kaçta başlıyor, ezan kaçta okunuyor?