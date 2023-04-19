Arefe günü PTT ve kargolar çalışıyor mu? Arefe günü kargolar açık mı, kapalı mı? İşte 20 Nisan Yurtiçi, Aras, MNG, Sürat çalışma saatleri...
"Arefe günü PTT ve kargolar çalışıyor mu?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 21 Nisan tarihinde idrak edilecek olan Ramazan Bayramı'nda ve 20 Nisan'a denk gelen arefe gününde kargoların hizmet verip vermeyeceği netlik kazandı. Peki, Arefe günü PTT ve kargolar çalışıyor mu? Arefe günü kargolar açık mı, kapalı mı? İşte 20 Nisan Yurtiçi, Aras, MNG, Sürat çalışma saatleri...
"Arefe günü PTT ve kargolar çalışıyor mu? Arefe günü kargolar açık mı, kapalı mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Resmi ve dini bayram çalışma saatleri değişiklik gösteren kargolar, bu durumda çalışma saatlerini müşterilerine duyuruyor. Yurtiçi, Aras, Sürat, MNG Kargo'nun Ramazan Bayramı çalışma durumları değişiklik gösterebiliyor. Peki, Arefe günü PTT ve kargolar çalışıyor mu? Arefe günü kargolar açık mı, kapalı mı? İşte 20 Nisan kargoların bayram çalışma günleri
AREFE GÜNÜ KARGOLAR YARIM GÜN MÜ?
Bu sene Ramazan Bayramı arefe günü 20 Nisan'da gerçekleşecek. Ramazan Bayramı'nın ilk günü ise 21 Nisan olacak. Arefe günü bazı kargo şirketleri öğle saatine kadar dağıtım yapabiliyor. Konu hakkında henüz kargo şirketlerinden bir açıklama gelmedi.
Detaylı bilgi almak için kargo firmanızla görüşmeniz daha sağlıklı olacaktır.
Kargo firmalarının çağrı merkezleri şu şekilde;
Aras Kargo: 444 25 52
Yurtiçi Kargo: 444 99 99
MNG Kargo: 0(850) 222 06 06
Sürat Kargo: 0850 202 0 202
UPS Kargo: Genellikle çalışma saatleri hafta içi saat 07:30 – 18:00 arası ve Cumartesi günleri saat 07:30 – 17:00 arasıdır. Çalışma saatleri için 444 00 66 telefon numaralı UPS Kargo müşteri hizmetlerinden detaylı bilgi alabilirsiniz.
BAYRAMDA KARGOLAR AÇIK MI?
Geçtiğimiz yıllarda kargo firmaları, bayram süresince kapalı tutulmuştu. Bu yıl da pek çok kargo acentesi bayram tatili boyunca kapalı tutulması bekleniyor.
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