"Arefe günü (Perşembe) borsa saat kaça kadar açık? Bayramda Borsa İstanbul (BİST) açık mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Bayram arifesi bu sene 20 Nisan'a denk geliyor. Kurum tarafından yayımlanan resmi tatil günleri takvimi ile borsanın bayram günlerinde açık olup olmadığı da netlik kazandı. Peki, Arefe günü (Perşembe) borsa saat kaça kadar açık? Bayramda Borsa İstanbul (BİST) açık mı? İşte borsa resmi tatil takvimi ve günleri