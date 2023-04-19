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Arefe günü (Perşembe) borsa saat kaça kadar açık? Bayramda Borsa İstanbul (BİST) açık mı? İşte borsa resmi tatil takvimi ve günleri

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.04.2023 Güncelleme Tarihi: 19.04.2023
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Arefe günü Perşembe borsa saat kaça kadar açık? Bayramda Borsa İstanbul BİST açık mı? İşte borsa resmi tatil takvimi ve günleri

"Arefe günü (Perşembe) borsa saat kaça kadar açık?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Borsa İstanbul yılın belli günleri kapalı oluyor. İşlemleri olan vatandaşlar 20 Nisan Perşembe ve 21 Nisan Cuma günü borsanın çalışma durumunu sorguluyor. Peki, Arefe günü (Perşembe) borsa saat kaça kadar açık? Bayramda Borsa İstanbul (BİST) açık mı? İşte borsa resmi tatil takvimi ve günleri

"Arefe günü (Perşembe) borsa saat kaça kadar açık? Bayramda Borsa İstanbul (BİST) açık mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Bayram arifesi bu sene 20 Nisan'a denk geliyor. Kurum tarafından yayımlanan resmi tatil günleri takvimi ile borsanın bayram günlerinde açık olup olmadığı da netlik kazandı. Peki, Arefe günü (Perşembe) borsa saat kaça kadar açık? Bayramda Borsa İstanbul (BİST) açık mı? İşte borsa resmi tatil takvimi ve günleri

PERŞEMBE GÜNÜ (AREFE GÜNÜ) BORSA AÇIK MI?

Borsa İstanbul, Ramazan Bayramı Arefesi'nde yani 20 Nisan Perşembe günü saat 13:00'e kadar açık olacak.

BORSA İSTANBUL BAYRAMDA ÇALIŞIYOR MU?

Bayram dahilinde Borsa İstanbul özel bankalar gibi kapalı olacak. Buna göre 21-22-23 Nisan 2023, Cuma-Cumartesi-Pazar günleri resmi tatil dolasıyla kapalı.

BORSA RESMİ TATİL ÇALIŞMA SAATLERİ 2023

20 Nisan 2023, Perşembe Ramazan Bayramı Arefesi (Yarım Gün Tatil) Saat 13:00'e kadar

21-22-23 Nisan 2023, Cuma-Cumartesi-Pazar Ramazan Bayramı Kapalı

23 Nisan 2023, Pazar Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kapalı

1 Mayıs 2023, Pazartesi Emek ve Dayanışma Günü Kapalı

19 Mayıs 2023, Cuma Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Kapalı

27 Haziran 2023, Salı Kurban Bayramı Arefesi (Yarım Gün Tatil) Saat 13:00'e kadar

28-29-30 Haziran ve 1 Temmuz 2023, Çarşamba-Perşembe-Cuma-Cumartesi Kurban Bayramı Kapalı

15 Temmuz 2023, Cumartesi Demokrasi ve Milli Birlik Günü Kapalı

30 Ağustos 2023, Çarşamba Zafer Bayramı Kapalı

28 Ekim 2023, Cumartesi Cumhuriyet Bayramı (Yarım Gün Tatil) Kapalı

29 Ekim 2023, Pazar Cumhuriyet Bayramı Kapalı

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