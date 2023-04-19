Arefe günü bankalar açık mı? 2023 Arefe günü bankalar açık mı olacak, kapalı mı? 20 Nisan Perşembe çalışma saatleri...
"Arefe günü bankalar açık mı?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular araştırılan konular arasında yer alıyor. 21 Nisan Cuma günü idrak edilecek olan Ramazan Bayramı öncesinde, işlerini halletmek isteyen birçok kişi kamu kurumlarının arefe gününde çalışma saatlerini araştırıyor. Peki, Arefe günü bankalar açık mı? 2023 Arefe günü bankalar açık mı olacak, kapalı mı? 20 Nisan Perşembe çalışma saatleri...
"Arefe günü bankalar açık mı? 2023 Arefe günü bankalar açık mı olacak, kapalı mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Bankada işlemleri olan vatantaşlar arefe günü çalışma saatleri hakkında detayları merak ediyor. Peki, Arefe günü bankalar açık mı? 2023 Arefe günü bankalar açık mı olacak, kapalı mı? 20 Nisan Perşembe çalışma saatleri...
AREFE GÜNÜ TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ?
Ramazan Bayramı tatili, tüm kamu, kurum ve kuruluşlarında 20 Nisan Perşembe öğleden sonra başlayacak.
Buna göre; Arefe gününde tüm kamu çalışanları yarım gün çalışacak ve öğleden sonra tatil başlayacak.
AREFE GÜNÜ BANKALAR, NOTER AÇIK MI?
Arefe günü, bayram tatili öncesinde yarım gün kabul edildiği için bankalar, noter ve resmi kuruluşlar öğlene kadar hizmet verecekler.
Mobil bankacılık üzerinden öğleden sonra yapılan işlemler ise 24 Nisan Pazartesi günü hesaplara aktarılacaktır.
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