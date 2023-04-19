Arefe günü 1000 ihlas ne zaman, nasıl okunur? Arife Günü okumanın fazileti nelerdir? İHLAS SURESİ ARAPÇA-TÜRKÇE OKUNUŞU
Ramazan Bayramı'nın müjdecisi olan arefe gününde 1000 ihlas okumanın fazileti araştırılıyor. On bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif'e veda ettiğimiz bu günlerde bu faziletli günlerden daha da bereketlenmek isteyen Müminler arama motorlarında "1000 ihlas okumanın fazileti nelerdir?" sorusunun cevabını araştırıyor. Peki arefe günü 1000 ihlas ne zamana kadar okunur?
Arefe günü 1000 ihlas ne zaman, nasıl okunur sorusunun cevabı araştırılıyor. Ramazan'a veda ettiğimiz ve bayramı kucaklamaya hazırlandığımız bu günlerde Müslümanlar, 1000 ihlas okumanın faziletini öğrenmeye çalışıyor. Peki arefe günü 1000 ihlas ne zamana kadar okunur? Arefe günü 1000 ihlas ne zaman, nasıl okunur? İşte ihlas suresinin Arapça ve Türkçe okunuşu...
AREFE GÜNÜ 1000 İHLAS OKUMANIN FAZİLETLERİ NELERDİR?
İslam aleminin bayramdan bir gün önceki gün olan arefe gününde yapılacak ibadetler arasında 1000 ihlas suresi okumak yer alıyor. Peygamber Efendimiz "En hayırlı, kabulü şayan olan yakarış, Arefe Günü meydana getirilen duadır" şeklinde bir Hadis söylemiştir.
HANGİ VAKİTTE NE ZAMANA KADAR OKUNUR?
Arefe günü Bin İhlâs okurken, ihtiyaç hâlinde, arada konuştuktan veya başka bir iş yaptıktan sonra devam etmenin bir mahzuru olmaz. Peş peşe okumak şart değildir. Mesela, bir kısmı sabahtan, bir kısmı öğleden veya ikindiden sonra okunabilir.
Arefe günü bin İhlâs'ı yetiştiremeyen, akşamdan sonra da devam edebilir, okuyabilir.
Arefe ve kurban bayramı günlerinin geceleri, diğer mübarek geceler gibi değildir. Kendilerini takip eden gecelerdir.
Peygamberimiz (s.A.S) buyurdu ki: Arefe gününe hürmet ediniz! Çünkü Allahü Tealänın kıymet verdiği bir gündür. Arefe gecesi ibadet edenler Cehennem'den azad olur. Arefe günü ibadet ve dua edenlerin iki senelik günahları affolur. Biri geçmiş senenin, diğeri gelecek senenin günahıdır. Arefe günü bin ihlas okuyanın bütün günahları affolur ve her duası kabul olur. Hepsini besmele ile okumalıdır. Peygamber Efendimiz bugün için "En hayırlı, kabulü şayan olan yakarış, Arefe Günü meydana getirilen duadır" şeklinde bir Hadis söylemiştir. Müslümanlar bugünü oruç, namaz ve yakarma eşliğinde geçirmelidir.
İHLAS SURESİ NASIL OKUNUR?
Bismillahirrahmânirrahîm.
1- Kul hüvellâhü ehad
2- Allâhüssamed
3- Lem yelid ve lem yûled
4- Ve lem yekün lehû küfüven ehad
İhlas Suresi Anlamı Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle
1- De ki; O Allah bir tektir.
2- Allah eksiksiz, sameddir (Bütün varlıklar O'na muhtaç, fakat O, hiç bir şeye muhtaç değildir).
3- Doğurmadı ve doğurulmadı
4- O 'na bir denk de olmadı.
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