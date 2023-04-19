20 Nisan Arefe günü bankalar, noter, resmi daireler açık mı, çalışıyor mu? Arife günü tatil mi, yarım gün mü?

20 NİSAN AREFE GÜNÜ TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ?

Milli ve dini bayramlar resmi tatil olarak kutlanıyor. Arefe günü ise herhangi bir dini bayramdan önceki gün olarak kabul edilir. Bu yıl Ramazan Bayramı 21 Nisan'da başlayacak. 20 Nisan ise arefe günü olacak. Arefe günü yarım gün tatil sayılmaktadır.