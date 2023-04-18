18 Nisan 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Depremzedelere Kalıcı Toplu Konut Çözümü

Depremzedelere Kalıcı Toplu Konut Çözümü

YAŞAM
Giriş Tarihi: 18.04.2023
ABONE OL
Depremzedelere Kalıcı Toplu Konut Çözümü

Depremzedelerin kalıcı konut ihtiyacının karşılanmasında prefabrik ev büyük kolaylıklar içeriyor. Hızlı üretim ve kurulum avantajıyla öne çıkan prefabrik ev son yıllarda müstakil konutta en çok tercih edilen modeller arasında yer alıyor. Prefabrik konut modeli ekonomik fiyatlarıyla da çözümü kolaylaştırıyor.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA