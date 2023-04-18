Bayram namazı saatleri 2023! İzmir'de bayram namazı saat kaçta kılınacak? 21 Nisan namaz saati!
Bayramı namazı saatleri, Ramazan Bayramına kısa bir sürek kala il il araştırılmaya başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre Ramazan Bayramı’nın birinci günü 21 Nisan'a denk geliyor. İslam alemi için büyük öneme sahip olan Ramazan Bayramı namaz saatleri belli oldu. Peki, İzmir'de bayram namazı saat kaçta kılınacak?
"İzmir'de bayram namazı saat kaçta kılınacak?" sorusu müslüman alemi tarafından araştırımaya başlandı. Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala namaz saatleri Diyanet tarafından paylaşıldı. Peki bayram namazı saat kaçta kılınacak? 21 Nisan İzmir bayram namazı saati.
BAYRAMIN 1.GÜNÜ NE ZAMAN?
Yılın ilk dini bayramı olan Ramazan Bayramı için geri sayım başladı. Bu sene bayramın arefe günü 20 Nisan'a denk geliyor. 21 Nisan sabahı ise bayram başlayacak ve bayram namazı ibadeti yerine getirilecek.
İZMİR'DE BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?
İzmir bayram namazı saati: 06.59,
İstanbul bayram namazı saati: 06:49
Ankara bayram namazı saati: 06.34
İzmir bayram namazı saati: 06.59
Trabzon bayram namazı saati: 06.06
BAYRAM NAMAZI KAÇ REKATTIR VE NASIL KILINIR?
Ramazan ve Kurban Bayramları'nda kılınan bayram namazı 2 rekattan oluşuyor.
Birinci Rek'at:
Cemaat düzgün sıralar halinde imamın arkasında yer alır ve "Niyet ettim Allah rızası için Ramazan yada Kurban Bayramı namazını kılmaya, uydum imama" diye niyet eder. İmam "Allahu Ekber" deyip ellerini yukarıya kaldırınca. Cemaat de "Allahu Ekber"diyerek ellerini yukarıya kaldırıp göbeği altına bağlar.
Hem imam, hem de cemaat gizlice "Sübhaneke"yi okur. Bundan sonra üç kere tekbir alınır. Tekbirlerin alınışı şöyledir:Birinci Tekbir: imam yüksek sesle, cemaat da onun peşinden gizlice "Allahu Ekber"diyerek (iftitah tekbirinde oldugu gibi) ellerini yukarıya kaldırıp sonra aşağıya salıverirler. Burada kısa bir süre durulur.ikinci Tekbir: ikinci defa "Allahu Ekber" denilerek eller yukarıya kaldırılıp yine aşağıya salıverilir ve burada da birincide oldugu kadar durulur.Üçüncü Tekbir: Sonra yine "Allahu Ekber" denilerek eller yukarıya kaldırılır ve aşağıya salıverilmeden bağlanır.
Bundan sonra imam, gizlice "Euzü Besmele", açıktan Fatiha ve bir sure okur .(Cemaat bir şey okumaz, imamı dinler)
Rüku ve secdeler yapılarak ayağa (ikinci rek'ata) kalkılır ve eller bağlanır.
İkinci Rek'at:
İmam gizlice Besmele, açıktan da Fatiha ve bir sure okur. Sure bitince imam yüksek sesle, cemaat da içinden(birinci rek'atta oldugu gibi) üç kere daha tekbir alır, üçüncü tekbirden sonra eller bağlanmadan, dördüncü tekbir ile rükua varılır, sonra da secdeler yapılarak oturulur.
Oturuşta. İmam ve cemaat, Ettehiyyatü. Allahumme salli, Allahumme barik ve Rabbena atina duasını okuyarak önce sağa, sonra sola selam verip namazı bitirirler. Namazdan sonra hutbe okunur. Kurban bayramı namazının kılınışı da bunun gibidir. Sadece niyeti değişiktir.
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