Arefe günü teravih namazı var mı, kılınır mı? 2023 Son teravih ne zaman kılınacak?
"Arife günü teravih namazı kılınacak mı?" sorusu müslüman alemi tarafından araştırılıyor. Ramazan ayı 21 Nisan'da bayramın ilk günü ile sona erecek. Ramazan'ın bitmesine sayılı günler kala son teravih namazı ne zaman kılınacak sorusu gündeme geldi. Peki, Son teravih namazı ne zaman kılınacak 2023? Son teravih hangi gün kılınacak?
"Son teravih ne zaman?" sorusu araştırılmaya başladı. Ramazan ayında kılınan teravih namazının en son ne zaman kılınacağı merak konusu oluyor. Hz. Muhammed döneminden günümüze kadar kılına gelen bir namaz olan teravih namazı, cemaatle kılmak kifâye bir sünnet sayılmıştır. Peki, Arefe Gecesi teravih namazı var mı? Arife günü teravih namazı kılınır mı?
2023 SON TERAVİH NE ZAMAN KILINACAK?
Ramazan ayı 20 Nisan itibarıyla son iftarın yapılmasıyla tamamlanacak. 2023 Ramazan ayının son teravih namazı 19 Nisan Çarşamba yani Ramazan-ı Şerif ayının 28. gecesi kılınacak. Arefe günü teravih namazı kılınmayacak.
TERAVİH NAMAZI NASIL KILINIR?
*Teravih namazı yatsı namazının dört rekatlık ilk sünneti, ardından dört rekatlık farzı ve iki rekatlık sünnet-i mekkesi kılındıktan sonra "teravih namazına niyet ederek" kılınmasıyla başlar.
*Teravih namazı daha önce belirttiğimiz gibi iki rekat veya dört rekat olarak kılınabilir.
*Şayet kişi iki rekat kıldıktan sonra selam verip diğer rekatlarına selamdan sonra devam edecekse öncelikle niyet alır ve tekbir getirerek namaza durur.
*Sırasıyla Subhaneke, Fatiha ve zammı süre okuduktan sonra rükû ve secde yapar, tekrardan kıyama kalkar.
*Aynı sıralamayı takip ederek ikinci rekatı tamamlar ve oturur.
*Oturuşta sırasıyla Tahiyyat, Salli - Barik ve Rabbena dualarını okur ve selam verir.
* Dört rekat teravih namazı kılacak olan bir kimse ise yalnızca ilk oturuşta Rabbena dualarını okumadan kıyama kalkar ve aynı yöntemi izleyerek namazını tamamlar.
*Dolayısıyla yirmi rekatlık bir teravih namazında ya on tane iki rekatlık teravih namazı, ya da beş tane dört rekatlık teravih namazı kılınır.
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