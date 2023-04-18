İftar vakti ve sahur saatleri! Ramazan İmsakiyesi Diyanet 2023 - Ankara, İzmir, Kocaeli'de ilk iftar ve sahur saat kaçta?
Ramazan ayının ilk orucu 23 Mart Perşembe günü tutulacak. 2023 Ramazan imsakiyesi Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlandı. Oruç ibadetini yerine getirek olan vatandaşlar, iftar ve sahur vakitlerini araştırıyor. Peki, Ankara, İzmir, Kocaeli'de ilk iftar ve sahur saat kaçta? İşte, ayrıntılar...
Ramazan ayının ilk orucu 23 Mart Perşembe günü tutulacak. 2023 Ramazan imsakiyesi Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlandı. Oruç ibadetini yerine getirek olan vatandaşlar, iftar ve sahur vakitlerini araştırıyor. Peki, Ankara, İzmir, Kocaeli'de ilk iftar ve sahur saat kaçta? İşte, ayrıntılar...
ANKARA, İZMİR, KOCAELİ'DE İLK İFTAR VAKTİ SAAT KAÇTA?
Ankara'da iftar vakti: 23 Mart 2023 Perşembe günü saat 19:10'dur.
İzmir'de iftar vakti: 18:33
Kocaeli'de ilk iftar saati:19:21
ANKARA, İZMİR, KOCAELİ'DE İLK SAHUR VAKTİ SAAT KAÇTA?
Ankara'sa sahur vakti: 05:17
İzmir'de sahur vakti:05:42
Kocaeli'de sahur vakti: 05:26
RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?
2023 Ramazan ayı 23 Mart Perşembe günü başlıyor ve 20 Nisan 2023 Perşembe günü sona eriyor.
2023 RAMAZAN'DA KAÇ GÜN ORUÇ TUTULACAK?
2023 yılında Ramazan Ayı 29 gün sürecek. Hicri Takvim'de aylar zaman zaman 29 zaman 30 gün süremektedir.
Ramazan Ayı da her yıl 30 gün sürmez. Bazı yıllar 29 bazı yıllar ise 30 gün olur. Bu yıl da yani 2023'te Ramazan Ayı 29 gün sürecektir.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Yüksek Seçim Kurulu oy kullanma yeri | e-Devlet nerede oy kullanacağım? Sandık ve seçmen kaydı bilgisi sorgulama
- Survivor 2023 kim elendi, eleme adayları kim oldu? 17 Nisan Survivor 3.dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?
- Ömer dizisi yeni bölüm canlı izle! Star TV Ömer dizisi 13.bölüm hangi kanalda?
- DGS 2023 ne zaman? 2023 DGS başvuru tarihi ne zaman, hangi ayda yapılacak? ÖSYM sözel, sayısal oturum...
- Bekçi alımı başvuru sonuçları açıklandı mı? Bekçi alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak 2023?
- Tesbih namazı ne zaman kılınır? Tesbih namazı fazileti nedir, evde kılınır mı, nasıl niyet edilir?
- İŞKUR son dakika duyurdu! Öğrenciye 245 TL cep harçlığı! Başvuranlara ise 359 TL veriliyor! 15 yaşından büyük herkes faydalanacak!
- Asgari ücret bayram ikramiyesi onaylandı mı son dakika? Asgari ücretliye bayram ikramiyesi verilecek mi?
- AÖF 2. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Bahar dönemi AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu?
- İŞKUR Sağlık Bakanlığı kura sonuçları belli oldu mu? Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı? Temizlik, güvenlik görevlisi...
- TOKİ ödemeleri ne zaman başlayacak, kaç taksit olacak? TOKİ 2+1,3+1 konut ödeme planı! Sözleşme tarihi...
- 1999 sonrası emeklilik şartları değişti mi? 2000 sonrası yeni prim gün yıl yaş şartı kaç oldu?