ADANA bayram namazı saatleri 2023! Adana'da bayram namazı saat kaçta kılınacak? İl il saatler...
"Adana'da bayram namazı saat kaçta kılınacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Ramazan Bayramı'nın birinci günü 21 Nisan 2023 tarihine denk geliyor. Bayram namazı için sabah saatlerinde camilerin yolunu tutacak vatandaşlar, bulundukları illere göre namaz saatlerini merak ediyor. Peki, Adana'da bayram namazı saat kaçta kılınacak? İl il saatler...
Bu sene Ramazan Bayramı 21 Nisan'da idrak edilecek. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre Ramazan Bayramı'nın birinci günü 21 Nisan'a denk geliyor. İslam alemi için büyük öneme sahip olan Ramazan Bayramı namaz saatleri belli oldu. İşte, Adana'da bayram namazı saat kaçta kılınacak? İl il saatler...
Ramazan Bayramı 21 Nisan Cuma günü başlıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre, illerdeki bayram namazı saatleri şöyle:
"Adana: 06.27, Adıyaman: 06.15, Afyonkarahisar: 06.45, Ağrı: 05.54, Aksaray: 06.31, Amasya: 06.22, Ankara: 06.34, Antalya: 06.46, Ardahan: 05.54, Artvin: 05.57, Aydın: 06.56, Balıkesir: 06.55, Bartın: 06.35, Batman: 06.03, Bayburt: 06.05, Bilecik: 06.46, Bingöl: 06.05, Bitlis: 05.59, Bolu: 06.39, Burdur: 06.47, Bursa: 06.49
Çanakkale: 07.00, Çankırı: 06.31, Çorum: 06.25, Denizli: 06.52, Diyarbakır: 06.07, Düzce: 06.40, Edirne: 06.58, Elazığ: 06.10, Erzincan: 06.08, Erzurum: 06.01, Eskişehir: 06.44, Gaziantep: 06.19, Giresun: 06.11, Gümüşhane: 06.07, Hakkari: 05.53, Hatay: 06.25, Iğdır: 05.50, Isparta: 06.46, İstanbul: 06.49, İzmir: 06.59, Kahramanmaraş: 06.20
Karabük: 06.34, Karaman: 06.36, Kars: 05.53, Kastamonu: 06.29, Kayseri: 06.25, Kilis: 06.21, Kırıkkale: 06.32, Kırklareli: 06.55, Kırşehir: 06.30, Kocaeli: 06.45, Konya: 06.38, Kütahya: 06.46, Malatya: 06.14, Manisa: 06.57, Mardin: 06.05, Mersin: 06.30, Muğla: 06.55, Muş: 06.01, Nevşehir: 06.28, Niğde: 06.29, Ordu: 06.13, Osmaniye: 06.24, Rize: 06.03, Sakarya: 06.43
Samsun: 06.19, Şanlıurfa: 06.13, Siirt: 06.00, Sinop: 06.23, Şırnak: 05.58, Sivas: 06.18, Tekirdağ: 06.55, Tokat: 06.19, Trabzon: 06.06, Tunceli: 06.08, Uşak: 06.49, Van: 05.54, Yalova: 06.48, Yozgat: 06.27, Zonguldak: 06.37."
Bayram namazı, KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da 06.37, Almanya'nın başkenti Berlin'de 06.37, İngiltere'nin başkenti Londra'da 06.32, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da 06.28'de eda edilecek.
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