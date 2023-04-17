Sahura kalkmadan oruç tutulur mu? Niyet etmeden oruç kabul olur mu? Ramazan'da en sık sorulan soru!
Ramazan ayının gelişiyle birlikte oruç tutan kişiler bazı soruların cevabını araştırıyor. En fazla araştırılan konulardan birisi ise orucun sahura kalkmadan, niyet etmeden kabul olup, olmayacağıdır.HZ. Peygamber sahura kalkmış ve bunu çevresindekilere de tavsiye etmiştir. Peki, Niyet etmeden oruç tutulur mu, kabul olur mu? İşte, Diyanet açıklaması...
"Sahura kalkmadan oruç tutulur mu?" sorusu arama motorlarında sorgulanmaya başladı. Ramazan ayında birçok kişi oruç ile ilgili kafalarına takılan sorulara yanıt arıyor. Ramazan ayında en çok araştırılan sorular arasında "Niyet etmeden oruç tutulur mu, kabul olur mu?" gibi sorular yer alıyor. İşte, Diyanet İşleri Başkanlığı bilgisi...
SAHURA KALKMADAN, NİYET ETMEDEN ORUÇ TUTULUR MU?
Sahura kalkmak istemeyen veya sahura kalkmayı unutanlar, bu şekilde tutulan oruçların geçerli olup olmayacağını merak ediyor.
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıklamasına göre, "Niyetsiz sahursuz oruç tutulur mu?" sorusuna verilecek en net cevap, bu durumun orucu sarsacağı yönünde olacaktır.
Zira, niyet etmek orucun temel şartlarından biridir. Dolayısıyla niyetsiz oruç sahih değildir. İslamiyet'te kalben niyet pek çok konuda yeterli olsa bile oruç için dil ile de niyet etmek gerekmektedir.
Sahura kalkamamak oruç tutmamak için mazeret değildir. Sahura kalkamayan sabahleyin oruca niyetlenip oruca devam etmelidir.
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