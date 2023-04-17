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Kadir Gecesi köpekler havlar mı? Kadir Gecesi olduğu nasıl anlaşılır, havalar nasıl olur?

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.04.2023 Güncelleme Tarihi: 17.04.2023
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Kadir Gecesi köpekler havlar mı? Kadir Gecesi olduğu nasıl anlaşılır, havalar nasıl olur?

"Kadir Gecesi köpekler havlar mı?" sorusu araştırılmaya başladı.İslamiyet’te büyük yeri olan Kur’an-ı Kerim’in indirilmeye başlandığı Kadir Gecesi çok faziletlidir. Müslüman alemi Kadir Gecesi hakkındaki detayları araştırmaya başladı. "Kadir gecesi olduğu nasıl anlaşılır?" Sorusunun yanıtı merak konusu oldu. İşte, Kadir Gecesi hakkında merak edilenler...

"Kadir Gecesi olduğu nasıl anlaşılır?" sorusu müslüman alemi tarafından gündeme getirilmeye başlandı. İslamiyet'te büyük yeri olan Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı Kadir Gecesi bu sene 17 Nisan Pazartesi gününe denk geliyor. Yılda bir kez denk gelinen ve Ramazan ayı içerisinde idrak edilen mübarek Kadir Gecesi'nde hangi duaları okumak, hangi namazı kılmak daha faziletlidir. Peki, Kadir gecesi olduğu nasıl anlaşılır? Kadir gecesi köpekler havlar mı, hava nasıl olur? Bu önemli geceyi nasıl geçirmek gerekir?

KADİR GECESİ NE ZAMAN 2023?

Diyanet İşleri Başkanlığı 2023 dini günler takvimini yayınladı. Böylece Kadir Gecesi Tarihi de belli oldu.Yayınlanan takvime göre bu sene Kadir Gecesi 17 Nisan 2023 Pazartesi gününe denk gelmektedir. Kadir Gecesi, Ramazan ayının 27. gecesi idrak ediliyor.

KADİR GECESİ KÖPEKLER HAVLAR MI?

Dini alimler Kadir Gecesini anlamak için şu tarifi yapıyorlar; Kadir gecesi, açık ve sakin olur, ne sıcak, ne de soğuk olur. Ertesi sabah güneş, kızıl olup, şuasız doğar. Kadir Gecesinde köpek sesi duyulmaz diyen âlimler de olmuştur. Ubeyd bin Ömer hazretleri anlatır: Kadir gecesi denizde idim, denizin suyunu içtim, tuzlu değildi, tatlı ve hoş idi.

Ebül Hasan Harkani de şöyle anlatıyor: Büluğ çağımdan beri Kadir gecesini hiç kaçırmadım. Ramazan ayının ilk günü pazar günü başladığında, Kadir gecesi 29. gece olurdu. Pazartesi günü başladığında, 21. gece olurdu.

Salı günü başladığında, 27. gece, çarşamba günü başladığında, 19. gece, perşembe günü başladığında, 25. gece, cuma günü başladığında, 17. gece, cumartesi günü başladığında, 23. gece olurdu.

KADİR GECESİ NEDİR?

Kadir kelimesi sözlükte, "güç, şeref, hüküm, kıymet" anlamlarına gelmektedir. Kadir Gecesi terkibi ise dinî literatürde "Ramazan ayında Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı gece" manasında kullanılmaktadır.

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