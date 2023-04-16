Kadir Gecesi tövbe istiğfar duası nasıl okunur? Kadir Gecesi nasıl tövbe edilir? Türkçe okunuşu ve anlamı!
Tövbe istiğfar duası, Ramazan ayının son günlerinde gününü ibadet ederek geçirmek isteyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İstiğfar duası olarak da bilinen tövbe duası Allah'tan işlenen günahlar, hatalardan dolayı af dilemek için okunur. Tövbe duası ile ilgili hadis kaynaklarında tövbe ettikten sonra o günahı bir daha yapılmaması gerektiği yer alır. Peki, tövbe istiğfar duası nasıl okunur? Tövbe suresi namazı nasıl kılınır, kaç rekat?
Tövbe ve İstiğfar duası Kadir Gecesi öncesi araştırılmaya başladı.Müslüman alemi bu önemli geceyi, dua ve ibadetlerle geçirecek. Tövbe ve istiğfar duası okumak isteyenler, Kadir Gecesi tövbe etmenin anlamını ve önemini araştırıyor. Peki, tövbe istiğfar duası nasıl okunur? Tövbe suresi namazı nasıl kılınır, kaç rekat? İşte, ayrıntılar...
TÖVBE DUASININ TÜRKÇE ANLAMI!
"Ya rabbi! Bu ana gelinceye kadar benim elimden, dilimden, gözümden, kulağımdan, ayağımdan ve elimden bilerek veya bilmeyerek meydana gelen bütün günah ve hatalarıma tevbe ettim, pişman oldum. Küfür, şirk, isyan, günah ve kusur her ne türlü hâl vaki oldu ise, cümlesine tevbe ettim, pişmanlık duydum. Bir daha yapmamaya azm ü cezm ü kast ettim. Sen bu tevbemi kabul eyle. Nefsime uyup, şeytana tabi olup da aynı günah ve kusurları bir daha tekrar etmeme imkan verme, yâ Rabbi. Bir daha iman ve ikrar ediyorum ki, Peygamberlerin evveli Âdem Aleyhisselâm, ahiri ise Hazret-i Muhammed Aleyhisselâm, bu ikisi arasında her ne kadar peygamber gelip geçtiyse, Bunların cümlesine inandım, iman ettim, hepsi de haktır ve gerçektir. Bütün peygamberlere, onlara gönderilmiş olan İlâhi kitaplara ve içindeki emirlere şeksiz ve şüphesiz iman ettim, dilimle ikrar, kalbimle tasdik ediyorum ve yine iman ve ikrar ediyorum ki en son kitap Kur'ân-ı Azimüşşân ve en son Peygamber de Hazret-i Muhammed Aleyhisselâm'dır."
TÖVBE DUASININ ARAPÇA ANLAMI
"Estağfirullah. Estağfirullah. Estağfirullahe'l-azîm el-kerîm, ellezî lâ ilâhe illâ hüve'l-hayyü'l-kayyûmü ve etûbü ileyhi, tevbete abdin zâlimin li-nefsihî, lâ yemlikü li-nefsihî mevten velâ hayâten velâ nüşûrâ. Ve es-elühü't-tevbete ve'l-mağfirete ve'l-hidâyete lenâ, innehû, hüve't-tevvâbü'r-rahîm."
NASIL TÖVBE EDİLİR?
İslam âlimleri bu ve benzeri âyetlerle hadislerden hareketle tövbenin geçerli olması için gerekli şartlar olduğunu vurgulamaktadır. Buna göre, edilen tövbenin makbul olabilmesi için:
İşlenen günahı terk etmek
Günah işlediğine pişman olmak
Günahı bir daha işlememeye azmedip söz vermek
Eğer işlenen günah kul haklarıyla ilgili ise, bu durumda, hak sahibi ile helalleşmek
Son olarak da Allah'tan af dilemek gerekir.
TÖVBE NAMAZI NASIL KILINIR?
*Tövbe namazı kişinin işlediği günahlardan pişman olarak Allahtan af ve mağfiret dilemek için kıldığı bir namazdır.
*Tövbe etmenin gizli yapılması açık yapılmasından daha makbul olmasından dolayı tövbe namazının da gizli şekilde kılınması alimlerce önerilmektedir.
*Tövbe namazı 2 rekat bir namazdır. Nafile bir namaz olduğu için 2 şer rekat kılarak istenildiği kadar kılınabilmektedir.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- MFÖ'nün "Mecburen" adlı şarkısının sözlerinde "mecburen" kelimesi toplamda kaç kere geçmektedir?
- Hangisi Türkiye'deki üniversitelerde okuyabileceğiniz bir bölüm değildir?
- Guinness Dünya Rekorlarına göre, 24 Ağustos 2022'de Mack Rutherford "Dünyanın çevresini uçakla tek başına dolaşan en genç kişi" ünvanını kazandığında kaç yaşındaydı?
- Hangisi milattan sonra doğmuş ve milattan sonra ölmüştür?
- Nüfusu yaklaşık 170 milyon olan ve şimdiye kadar olimpiyatlara tek bir madalya bile kazanamamış olan ülke hangisidir?
- "Deveyi ıhtırıp geliyorum" diyen birine ne yapacağını söylemiş olur?
- 2019'da İngiltere'de 4659 ebeveynle yapılan bir araştırmada yeni doğan bebekler üç aylık olana kadar anneler uykularından ortalama bir saat kaybederken babalar yaklaşık ne kadar kaybeder?
- Trabzonspor Beşiktaş canlı maç izle! Trabzonspor - Beşiktaş maçı canlı yayın nereden, nasıl izlenir?
- ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? ALES/1 sonuçları hangi tarihte açıklanır?
- Emekliye %70 intibak zam tablosu güncellendi! 2000 sonrası sigortalı SSK ve Bağ-Kur'lu faydalanacak! Maaşlara 1.300 TL ekleme...
- Kadir Gecesi tesbih namazı nasıl, ne zaman kılınır? İşte tesbih namazının kılınışı...
- EYT'de yeni prim gün şartı açıklandı! Çizelge güncellendi, 2000 sonrası kademeli emeklilik, staj ve 5000 prim günü! Kadın ve erkek Bağ-Kur'lu...