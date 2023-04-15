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Uşak, Kırklareli, Niğde'de iftar ve sahur saat kaçta? Uşak, Kırklareli, Niğde Ramazan imsakiyesi 2023!

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.04.2023 Güncelleme Tarihi: 15.04.2023
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Uşak, Kırklareli, Niğde’de iftar ve sahur saat kaçta? Uşak, Kırklareli, Niğde Ramazan imsakiyesi 2023!

"Uşak, Kırklareli, Niğde'de iftar ve sahur saat kaçta?" sorusu araştırılmaya başlandı. On bir ayın sultanı Ramazan ayı için geri sayım başladı. Bu sene ilk oruç perşembe günü başlayacak. 2023 Ramazan ayı imsakiyesinin yayımlanmasının ardından iftar ve sahur saatleri merak konusu oluyor. Peki, Sinop, Iğdır, Bartın'da iftar ve sahur saat kaçta? İşte, 2023 Ramazan imsakiyesi...

On bir ayın sultanı için heyecanlı bekleyiş sürerken, iftar ve sahur saatleri araştırılmaya başlandı. Müslüman alemi her yıl olduğu gibi bu yılda oruç vazifesini yerine getirecek. 2023 Ramazan imsakiyesi ise Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlandı.Peki, Uşak, Kırklareli, Niğde'de iftar ve sahur saat kaçta? İşte, detaylar...

UŞAK, NİĞDE, KIRKLARELİ İFTAR VAKTİ SAAT KAÇTA?

Uşak iftar vakti:19:23.

Kırklareli iftar vakti:19:32.

Niğde iftar vakti:19:02.

RAMAZAN İMSAKİYESİ 2023

UŞAK, NİĞDE, KIRKLARELİ SAHUR VAKTİ SAAT KAÇTA?

Uşak sahur vakti:05:33.

Kırklareli sahur vakti:05:37.

Niğde sahur vakti:05:13.

İLK ORUÇ NE ZAMAN?

Takvime göre, ilk oruç bu yıl 23 Mart 2023'te tutulacak. Oruç tutacak olan vatandaşlar, 22 Mart'ı 23 Mart'a bağlayan gece ilk sahura kalkacak.

2023 İLK İFTAR NE ZAMAN?

İlk iftar ise 23 Mart Perşembe günü yapılacak. İstanbul'da 05.31'de başlayacak olan oruç vakti, akşam ezanının okunmasıyla birlikte sona erecek.

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