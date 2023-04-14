Kadir Gecesi ne zaman? 2023 Kadir Gecesi Ramazan'ın kaçıncı günü?
"Kadir Gecesi Ramazan'a mı denk geliyor?" sorusu müslüman alemi tarafından sorgulanıyor. Ramazan ayının sonuna yaklaşılmasıyla birlikte Kadir Gecesi'nin tarihi merak konusu oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Kadir Gecesi'nde bu yıl da çeşitli etkinlikler düzenleyecek. İşte, Kadir Gecesi tarihi...
2023 Kadir Gecesi tarihi netleşti! Ramazan Ayı'na girilmesiyle birlikte tarih araştırmaları hız kazandı. Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Kadir Gecesi dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenleyecek. Peki, Kadir Gecesi Ramazan'ın kaçıncı gününe denk geliyor? İşte 2023 Kadir Gecesi tarihi...
RAMAZAN'IN 27.GECESİ KADİR GECESİ HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?
Diyanet İşleri Başkanlığı takvimine göre, Kadir Gecesi bu yıl nisan ayında idrak edilecek. 23 Mart'ta başlayan Ramazan ayı içerisinde yer alan Kadir Gecesi 17 Nisan 2023 Pazartesi günü idrak edilecek.
KADİR GECESİ NE OLDU?
İslam dininde Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı Kadir Gecesi, "sema kapılarının açıldığı, dua ve tövbelerin kabul edildiği kutlu gece" olarak kabul edilirken, Kur'an-ı Kerim'de adı geçen tek gece olarak yer alıyor.
Kur'an-ı Kerim'de Kadir suresinde bu gece şöyle anlatılıyor:
"Şüphesiz, biz onu (Kur'an'ı) Kadir Gecesi'nde indirdik. Kadir Gecesi'nin ne olduğunu sen ne bileceksin. Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede, Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir."
KADİR GECESİ FAZİLETİ NEDİR?
Kur'an-ı Kerim'in bu gece indiği bildirilir. Bu gecenin değerini ve önemini adını bu geceden alan Kadir suresi ile anlatmıştır. Peygamber Efendimiz (s.a.s) de bu gecenin kıymetini "Kim Kadir Gecesini, faziletine inanarak ve mükâfatını da Cenâb-ı Allah'tan umarak ihya ederse, o kimsenin geçmiş günahları bağışlanır" (Buhârî, Kadir 1) şeklinde ifade etmiştir.
Allah (c.c.) Kadir Suresinde "Şüphesiz, biz onu (Kur'an'ı) Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sen ne bileceksin! Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede, Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir. " buyurarak Kur'an-ı Kerim'in bizleri bu gecede şereflendirdiğini ve bu gecenin Kur'an'ın nuruyla bin aydan daha hayırlı olduğunu söylemektedir.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- BAĞ-KUR Tescil Affı çıktı mı, ne zaman çıkacak? 2023 Torbada geriye dönük var mı? 2000 öncesi Bağ-Kur tescil affı son durum ne?
- Kadir Gecesi ne zaman? 2023 Kadir Gecesi Ramazan'ın kaçıncı günü?
- GS Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray- Kayserispor maçı muhtemel 11’ler
- CÜZDAN DUASI ARAPÇA-TÜRKÇE OKUNUŞU | Bereketinize bereket katacak! Cüzdan duası ne zaman, nasıl okunur? Faziletleri neler?
- Hastanelere ve devlete işçi alımı 2023 | Başvuru şartları neler? Destek personeli, Sağlık teknikeri...
- WhatsApp'ta görünmez olabilirsiniz! Yeni bir özellik daha çıktı! Bu yöntem tüm bilgilerinizi gizliyor...
- Çaykur kura sonuçları sorgulama ekranı 2023! Çaykur işçi alımı İŞKUR sonuçları isim listesi! Alım yapılacak fabrikalar...
- Altın fiyatlarında OKKALI yükseliş! Yastık altında bulundurana gün doğdu! İslam Memiş açık açık uyardı! Bunu yapan çok üzülür!
- YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? 14 Nisan YÖKDİL sınav sonuçları saat kaçta açıklanır? ÖSYM sonuç sorgulama ekranı!
- RAMAZAN'IN SON CUMA MESAJLARI 2023 | 14 Nisan En güzel, resimli, dualı, hadisli Cuma ve Ramazan mesajları!
- EYT fark ödemesi sorgulama e-Devlet 2023 | Maaş farkları gün gün hesaplandı! Kök aylık+Ödenecek maaş! 3.467-3.900-4.116-4.333 TL...
- TUS 2023 ne zaman, saat kaçta? ÖSYM TUS sınav giriş belgesi alma ekranı! Soru sayısı, puan hesaplama