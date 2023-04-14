14 Nisan 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Kadir Gecesi namazı kılınışı! Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Kadir Gecesi namazı kılarken okunacak dualar...

Kadir Gecesi namazı kılınışı! Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Kadir Gecesi namazı kılarken okunacak dualar...

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.04.2023
ABONE OL
Kadir Gecesi namazı kılınışı! Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Kadir Gecesi namazı kılarken okunacak dualar...

"Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır, kaç rekattır?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi bu yıl 17 Nisan Pazartesi günü idrak edilecek. İslam alemi için son derece önemli olan Kadir Gecesi her yıl olduğu gibi ibadet ve dualarla geçirilecek. Peki, Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Kadir Gecesi namazı kılarken okunacak dualar...

Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Kadir Gecesi namazı kılarken okunacak dualar araştırılan konular arasında yer alıyor. İslam alemi bu mübarek günde dini vecibelerini yerine getirecek. Bu kapsamda Kadir Gecesi namazı hakkında bilgiler merak ediliyor. İşte, Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Kadir Gecesi namazı kılarken okunacak dualar...

KADİR GECESİ NAMAZI KAÇ REKAT?

1. Rekatta: Fatiha ile 3 Kadir suresi

2. Rekatta: Fatiha ile 3 İhlas suresi

3. Rekatta: Fatiha ile 3 Kadir suresi

4. Rekatta: Fatiha ile 3 İhlas suresi

Allah'ın insanlara peygamberler aracılığıyla son hitabı olan Kur'an-ı Kerim Kadir gecesinde nazil olmaya başlamıştır.

Bu mübarek gece, mağfiret kapılarının açılması, bu mübarek gecede duaların edilmesi nedeniyle Müslümanlar için bir fırsat niteliğindedir.

Kadir gecesi yapılması gereken, tavsiye edilen ibadetlerin başında Kur'an okumak, namaz kılmak, istiğfar etmek gelir.

Kadir Gecesi namazına ise şu şekilde niyet edilir:

-"Ya Rabbi! Bu gece hürmetine, Efendimiz hürmetine, Rahmet-i ilahin hürmetine, benim tevbelerimi kabul eyle… Aff-ı ilahiyene,feyz-i ilahiyene mazhar eylediğin zümreye (topluluğa) ilhak eyle… Allahu Ekber."

KADİR GECESİ NAMAZI NE ZAMAN KILINIR?

Kadir Gecesi namazı yatsı namazından sonra vitir vacibin peşinden kılınır. Kadir gecesi namazının vakti, yatsı namazından sonra başlar ve tan yeri ağarıncaya kadar yani imsak kesilinceye kadar devam eder. Kadir Gecesi namazını yatsının peşine kılamayanlar sahurda da kılabilir.

KADİR GECESİ NAMAZININ KILINIŞI

Kadir namazının kılınışı da şöyledir; İki rekatta bir Tahiyyata oturulur. Selamdan sonra 11 defa "Allahu ekber Allahu ekber, Lâ ilâhe illallahu vallahu ekber. Allahu ekber ve lillahi'l-hamd" denir. Bundan sonra 100 defa İnşirah suresi 100 defa Kadir suresi okunur. Mümkünse kandil gecesi bir de Tesbih Namazı kılmalıdır.

KADİR SURESİNİN OKUNUŞU

Bismillâhirrahmânirrâhîm.

İnnâ enzelnâhü fî leyletilkadr.

Ve mâ edrâke mâ leyletülkadr.

Leyletülkadri hayrün min elfişehr.

Tenezzelülmelâiketü verrûhu

fîhâ bi-izni Rabb'ihim, min külli emr.

Selâmün, hiye hattâ matle'il fecr

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA