Kadir Gecesi mesajları 2023 | 27 Nisan Yeni GİFLİ, resimli, hadisli dualı, Kadir Gecesi mesajları ve sözleri!
Ramazan Ayının sonuna yaklaşılmasıyla birlikte Kadir Gecesi mesajları müslüman alemi tarafından araştırılıyor. Bin aydan daha hayırlı Ramazan ayında idrak edilen bu gece de eller semaya açılır, dualar edilir ve çeşitli ibadetler edilir. Müslüman alemi resimli, kısa, uzun, anlamlı kadir gecesi mesajları ve kadir gecesi sözlerini birbirleri ile paylaşacak.İşte, resimli, hadisli dualı, Kadir Gecesi mesajları ve sözleri!
Kadir Gecesi mesajları 2023! Kadir Gecesi Müslüman alemi için en önemli gecelerden birisidir. Bu gece Kur'an'ın, Allah tarafından Cebrail aracılığıyla Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V.)'e vahyedilmeye başlandığı gecedir. Ramazan ayı içerisinde idrak edilecek Kadir Gecesi mesajları hadisli, dualı, ayetli seçenekleriyle araştırılmaya başladı.İşte, gifli, resimli, hadisli dualı, Kadir Gecesi mesajları ve sözleri!
KADİR GECESİ MESAJLARI 2023
Allahümme inneke afüvvün tühıbbü'l-afve fa'fu annî: Allah'ım sen çok affedicisin, affi seversin, beni affet. Kadir geceniz mübarek olsun.
Kim Kadir gecesini, faziletine inanarak ve alacağı sevabı Allah'tan bekleyerek ibadet ve taatla geçirirse geçmiş günahları bağışlanır. (Buhârî, Kadir, 1) Kadir geceniz mübarek olsun.
Allah'ım! Geçmiş ve gelecek, gizli ve açık bütün günahlarımı bağışla! Benim ilâhım Sensin. Senden başka ilâh yoktur. (Buhârî, Tevhîd, 35) Kadir geceniz mübarek olsun.
Allah'ım rızkımıza bolluk, kalbimize ferahlık, ömrümüze bereket ver! Amin. Kadir geceniz mübarek olsun.
Gün vardır, bin yıldan uzun gelir bize, bir yıl vardır bir günden kısa gelir bize. Bire bin yazılan bu gecede dua edelim Rabbimize. Kadir geceniz mübarek olsun.
Bir damla umut serpilsin yüreğine, bin tatlı umut dolsun günlerine, hayallerin gerçekleri bulsun, bütün duaların kabul, Kadir geceniz mübarek olsun!
Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'nde, kainatın yaratıcısı ve alemlerin Rabbi dualarınızı kabul etsin.
"O gece tan yeri ağarana kadar esenliktir." Kadir Suresi Kadir Gecemiz Mübarek Olsun..
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