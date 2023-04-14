Bolu, Bursa, Tekirdağ’da iftar ve sahur saat kaçta? 2023 Ramazan İmsakiyesi ile iftar ve sahur saatleri!

"Bolu, Bursa, Tekirdağ'da iftar ve sahur saat kaçta?" sorusu oruç tutacak olan kişiler tarafından sorgulanıyor. On bir ayın sultanı Ramazan ayı için geri sayım başladı. Bu sene ilk oruç perşembe günü başlayacak. Ramazan ayı ise 21 Nisan Cuma günü sona erecek. 2023 Ramazan ayı imsakiyesinin yayımlanmasının ardından iftar ve sahur saatleri merak konusu oldu. İşte, ayrıntılar...