Bolu, Bursa, Tekirdağ'da iftar ve sahur saat kaçta? 2023 Ramazan İmsakiyesi ile iftar ve sahur saatleri!
Ramazan ayı imsak, sahur ve iftar saatleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlandı. Ramazan ayının ilk orucu bu sene 23 Mart'ta tutulacak. Mübarek Ramazan ayının ilk iftar ve sahur saatleri merak konusu oluyor. Peki, Bolu, Bursa, Tekirdağ'da iftar ve sahur saat kaçta? İşte, il il Ramazan imsakiyesi...
"Bolu, Bursa, Tekirdağ'da iftar ve sahur saat kaçta?" sorusu oruç tutacak olan kişiler tarafından sorgulanıyor. On bir ayın sultanı Ramazan ayı için geri sayım başladı. Bu sene ilk oruç perşembe günü başlayacak. Ramazan ayı ise 21 Nisan Cuma günü sona erecek. 2023 Ramazan ayı imsakiyesinin yayımlanmasının ardından iftar ve sahur saatleri merak konusu oldu. İşte, ayrıntılar...
BOLU, BURSA, TEKİRDAĞ'DA İFTAR VE SAHUR SAAT KAÇTA?
Bolu'da iftar saati:19:15
Bursa''da iftar saati: 19:25
Tekirdağ'da iftar saati: 19:31
Bolu'da sahur saati: 05:21
Bursa''da sahur saati:05:32
Tekirdağ'da sahur saati:05:37
2023 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
2023 Ramazan Bayramı Arifesi- 20 Nisan Perşembe günü
Ramazan Bayramı 1. Gün- 21 Nisan Cuma günü
Ramazan Bayramı 2. Gün- 22 Nisan Cumartesi günü
Ramazan Bayramı 3. Gün- 23 Nisan Pazar günü
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