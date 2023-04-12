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Göğüs Cerrahisi Uzmanı Dr. Salih Cüneyt Aydemir kimdir?

YAŞAM
Giriş Tarihi: 12.04.2023
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Göğüs Cerrahisi Uzmanı Dr. Salih Cüneyt Aydemir kimdir?

Mesleki başarılarının yanı sıra katıldığı televizyon programları ve sosyal medyada yaptığı bilgilendirici paylaşımlarla dikkat çeken, aynı zamanda Yeni Yüzyıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi olan Göğüs Cerrahisi Uzmanı Dr. Salih Cüneyt Aydemir’in eğitimleri ve kariyeri merak ediliyor. İşte Dr. Aydemir’in biyografisi...

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