2023 Ramazan İmsakiyesi iftar ve sahur saatleri! Nevşehir, Yalova, Bingöl'de iftar ve sahur saat kaçta?
"Nevşehir, Yalova, Bingöl'de iftar ve sahur saat kaçta?" sorusu Ramazan ayına girilmesiyle birlikte islam alemi tarafından araştırılmaya başlandı. Oruç ibadetini yerine getirmek isteyenler, iftar ve sahur saatlerini sorguluyor. Peki, Nevşehir, Yalova, Bingöl'de iftar ve sahur saat kaçta? İşte, Nevşehir, Yalova, Bingöl Ramazan imsakiyesi...
On bir ayın sultanı Ramazan ayı için geri sayım başladı. 2023 yılında ilk oruç perşembe günü başlayacak. Ramazan ayı ise 21 Nisan Cuma günü sona erecek. 2023 Ramazan ayı imsakiyesinin yayımlanmasının ardından iftar ve sahur saatleri merak konusu edilmeye başladı. Peki, Nevşehir, Yalova, Bingöl'de iftar ve sahur saat kaçta?
NEVŞEHİR, YALOVA, BİNGÖL İFTAR SAAT KAÇTA?
Nevşehir iftar saati:19:02.
Yalova iftar saati:19:24.
Bingöl iftar saati:18:39.
NEVŞEHİR, YALOVA, BİNGÖL SAHUR SAAT KAÇTA?
Nevşehir sahur saati:05:12.
Yalova sahur saati:05:30.
Bingöl sahur saati:04:48.
SAHURA HANGİ GÜN KALKILACAK?
2023 Ramazan ayı 23 Mart Perşembe günü başlayıp 20 Nisan Perşembe günü son bulacak.
KAÇ SAAT ORUÇ TUTACAĞIZ?
2023 Yılı Ramazan ayında tüm illerin ortalaması ele alındığında yaklaşık 15 saate yakın oruç tutacağız.
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