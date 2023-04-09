29 GÜNLÜK RAMAZAN İMSAKİYESİ - 2023 Gümüşhane, Artvin, Kilis ilk iftar ve sahur ne zaman?
Gümüşhane, Artvin, Kilis sahur ve iftar vakitleri araştırılıyor. Müminler oruç tutarak yüce Allah'ın hoşnutluğunu kazanarak ibadetlerini yerine getirmek için detayları araştırıyor. On bir ayın sultanına bu yıl 29 gün sürecek. Peki ilk sahur ve iftar ne zaman, hangi gün?2023 Ramazan imsakiye takvimi haberimizde...
Gümüşhane, Artvin, Kilis sahur ve iftar vakitleri araştırılıyor. Müminler oruç tutarak yüce Allah'ın hoşnutluğunu kazanarak ibadetlerini yerine getirmek için detayları araştırıyor. On bir ayın sultanına bu yıl 29 gün sürecek. Peki ilk sahur ve iftar ne zaman, hangi gün?2023 Ramazan imsakiye takvimi haberimizde...
İLK SAHUR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
İlk sahur 22 Mart Çarşambayı, 23 Mart Perşembeye bağlayan gecede idrak edilecek. Perşembe gününe oruçlu uyanılacak
TÜRKİYE GENELİ 2023 RAMAZAN İMSAKİYESİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYIN!
GÜMÜŞHANE RAMAZAN İMSAKİYESİ
Vakitler İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
23.03.2023 04:50 06:15 12:34 16:00 18:43 20:02
24.03.2023 04:48 06:13 12:34 16:01 18:44 20:04
25.03.2023 04:46 06:11 12:33 16:01 18:45 20:05
26.03.2023 04:45 06:10 12:33 16:02 18:46 20:06
27.03.2023 04:43 06:08 12:33 16:02 18:47 20:07
28.03.2023 04:41 06:06 12:32 16:03 18:48 20:08
29.03.2023 04:39 06:05 12:32 16:03 18:49 20:10
30.03.2023 04:37 06:03 12:32 16:03 18:50 20:11
31.03.2023 04:35 06:02 12:31 16:04 18:52 20:12
01.04.2023 04:33 06:00 12:31 16:04 18:53 20:13
02.04.2023 04:32 05:58 12:31 16:05 18:54 20:15
03.04.2023 04:30 05:57 12:31 16:05 18:55 20:16
04.04.2023 04:28 05:55 12:30 16:05 18:56 20:17
05.04.2023 04:26 05:53 12:30 16:06 18:57 20:18
06.04.2023 04:24 05:52 12:30 16:06 18:58 20:20
07.04.2023 04:22 05:50 12:29 16:07 18:59 20:21
08.04.2023 04:20 05:49 12:29 16:07 19:00 20:22
09.04.2023 04:18 05:47 12:29 16:07 19:01 20:23
10.04.2023 04:17 05:45 12:29 16:08 19:02 20:25
11.04.2023 04:15 05:44 12:28 16:08 19:03 20:26
12.04.2023 04:13 05:42 12:28 16:08 19:04 20:27
13.04.2023 04:11 05:41 12:28 16:09 19:05 20:29
14.04.2023 04:09 05:39 12:28 16:09 19:06 20:30
15.04.2023 04:07 05:38 12:27 16:09 19:07 20:31
16.04.2023 04:05 05:36 12:27 16:10 19:08 20:33
17.04.2023 04:03 05:35 12:27 16:10 19:09 20:34
18.04.2023 04:02 05:33 12:27 16:10 19:10 20:36
19.04.2023 04:00 05:32 12:26 16:11 19:11 20:37
20.04.2023 03:58 05:30 12:26 16:11 19:12 20:38
ARTVİN SAHUR VE İFTAR SAATLERİ
Vakitler İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
23.03.2023 04:39 06:05 12:25 15:51 18:34 19:54
24.03.2023 04:38 06:04 12:24 15:51 18:35 19:55
25.03.2023 04:36 06:02 12:24 15:52 18:36 19:57
26.03.2023 04:34 06:00 12:24 15:52 18:37 19:58
27.03.2023 04:32 05:58 12:23 15:53 18:38 19:59
28.03.2023 04:30 05:57 12:23 15:53 18:39 20:00
29.03.2023 04:28 05:55 12:23 15:54 18:40 20:02
30.03.2023 04:26 05:53 12:22 15:54 18:41 20:03
31.03.2023 04:24 05:52 12:22 15:54 18:43 20:04
01.04.2023 04:23 05:50 12:22 15:55 18:44 20:05
02.04.2023 04:21 05:48 12:22 15:55 18:45 20:07
03.04.2023 04:19 05:47 12:21 15:56 18:46 20:08
04.04.2023 04:17 05:45 12:21 15:56 18:47 20:09
05.04.2023 04:15 05:43 12:21 15:57 18:48 20:11
06.04.2023 04:13 05:42 12:20 15:57 18:49 20:12
07.04.2023 04:11 05:40 12:20 15:57 18:50 20:13
08.04.2023 04:09 05:39 12:20 15:58 18:51 20:15
09.04.2023 04:07 05:37 12:20 15:58 18:52 20:16
10.04.2023 04:05 05:35 12:19 15:59 18:53 20:17
11.04.2023 04:03 05:34 12:19 15:59 18:54 20:19
12.04.2023 04:01 05:32 12:19 15:59 18:55 20:20
13.04.2023 03:59 05:31 12:18 16:00 18:56 20:21
14.04.2023 03:58 05:29 12:18 16:00 18:58 20:23
15.04.2023 03:56 05:27 12:18 16:00 18:59 20:24
16.04.2023 03:54 05:26 12:18 16:01 19:00 20:26
17.04.2023 03:52 05:24 12:17 16:01 19:01 20:27
18.04.2023 03:50 05:23 12:17 16:01 19:02 20:28
19.04.2023 03:48 05:21 12:17 16:02 19:03 20:30
20.04.2023 03:46 05:20 12:17 16:02 19:04 20:31
2023 KİLİS 29 GÜNLÜK İMSAKİYE
Vakitler İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
23.03.2023 05:05 06:25 12:43 16:11 18:52 20:07
24.03.2023 05:03 06:23 12:43 16:11 18:53 20:08
25.03.2023 05:02 06:22 12:43 16:11 18:54 20:09
26.03.2023 05:00 06:20 12:42 16:12 18:55 20:10
27.03.2023 04:59 06:19 12:42 16:12 18:56 20:11
28.03.2023 04:57 06:17 12:42 16:12 18:56 20:12
29.03.2023 04:55 06:16 12:42 16:12 18:57 20:13
30.03.2023 04:54 06:14 12:41 16:13 18:58 20:14
31.03.2023 04:52 06:13 12:41 16:13 18:59 20:15
01.04.2023 04:50 06:11 12:41 16:13 19:00 20:16
02.04.2023 04:49 06:10 12:40 16:14 19:01 20:17
03.04.2023 04:47 06:09 12:40 16:14 19:02 20:18
04.04.2023 04:45 06:07 12:40 16:14 19:03 20:19
05.04.2023 04:44 06:06 12:39 16:14 19:03 20:20
06.04.2023 04:42 06:04 12:39 16:14 19:04 20:21
07.04.2023 04:40 06:03 12:39 16:15 19:05 20:22
08.04.2023 04:39 06:01 12:39 16:15 19:06 20:23
09.04.2023 04:37 06:00 12:38 16:15 19:07 20:24
10.04.2023 04:36 05:58 12:38 16:15 19:08 20:25
11.04.2023 04:34 05:57 12:38 16:16 19:09 20:26
12.04.2023 04:32 05:56 12:38 16:16 19:09 20:27
13.04.2023 04:31 05:54 12:37 16:16 19:10 20:29
14.04.2023 04:29 05:53 12:37 16:16 19:11 20:30
15.04.2023 04:27 05:52 12:37 16:16 19:12 20:31
16.04.2023 04:26 05:50 12:37 16:17 19:13 20:32
17.04.2023 04:24 05:49 12:36 16:17 19:14 20:33
18.04.2023 04:22 05:48 12:36 16:17 19:15 20:34
19.04.2023 04:21 05:46 12:36 16:17 19:16 20:35
20.04.2023 04:19 05:45 12:36 16:17 19:16 20:36
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Tam güneş açtı derken hayatı felç edecek! Meteoroloji'den kritik uyarı! İstanbul, Ankara, İzmir... İl il açıklandı!
- YDS 2023 saat kaçta başlayıp, kaçta bitecek? 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu? YDS puan hesaplama nasıl yapılır?
- Kardeşlerim yeni bölüm İZLE | 85. bölüm Kardeşlerim BÖLÜM ÖZETİ
- Kasımpaşa-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kasımpaşa-TS muhtemel 11'LER!
- Tarım Kredi'den BAYRAM TADINDA İNDİRİM! Çayınızı, çikolatanızı uygun fiyatlı alın! 7-23 Nisan FİYATI DÜŞEN ÜRÜNLER! Bakmayan pişman olur!
- AÖF online sınav giriş ekranı | 2023 AÖF bahar dönemi sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Sınav Takvimi
- Aile Destek ödemeleri zamlı yatacak mı, ne zaman? Son dakika: Ödeme takvimi | Nisan ayı Aile Destek Programı paraları yattı mı?
- Primi eksik olana emeklilik ROTASI OLUŞTURULDU! SGK'dan Bağ-Kur'luya şartsız toplu ödeme! 2008 öncesi SSK'lıya...
- Süleyman Çakır kimdir, ne zaman öldü? Kurtlar Vadisi Süleyman Çakır kaçıncı bölümde nasıl öldü?
- M3 Başakşehir-Kayaşehir METRO DURAKLARI | Başakşehir metrosu açıldı mı, ne zaman açılacak?
- Başakşehir açık ve kapalı yollar listesi 08 Nisan 2023 | Alternatif yollar hangileri? Saat kaçta kapanıp kaçta açılacak? Kayaşehir Bulvarı...
- 3 kez kampa girdi 15 kiloyu böyle eritti! Kızıyla birlikte formunu yakalayan Sibel Can diyetinin sırları...