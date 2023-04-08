Kadir Gecesi ne zaman, ayın kaçında? Kadir Gecesi’nde ne oldu, fazileti nedir? 2023 DİYANET dini günler takvimi

Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'ne günler kala Müslümanlar, idrak edileceği günü araştırmaya başladı. Kuran-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı gece olan Kadir Gecesi'nde Müminler, yüce Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak için vakitlerini ibadet ederek geçirecek. Peki Kadir Gecesi ne zaman, ayın kaçında? Kadir Gecesi'nde ne oldu, fazileti nedir?

2023 KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2023 dini günler takvimiyle birlikte Kadir Gecesi'nin bu yıl hangi tarihe denk geldiği belli oldu.