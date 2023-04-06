Uşak, Kırklareli, Niğde Ramazan imsakiyesi 2023! Uşak, Kırklareli, Niğde'de iftar ve sahur saat kaçta?
On bir ayın sultanı için heyecanlı bekleyiş sürerken, iftar ve sahur saatleri araştırılmaya başlandı. Müslüman alemi her yıl olduğu gibi bu yılda oruç vazifesini yerine getirecek. 2023 Ramazan imsakiyesi ise Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlandı. Peki, Uşak, Kırklareli, Niğde'de iftar ve sahur saat kaçta? İşte, detaylar...
On bir ayın sultanı için heyecanlı bekleyiş sürerken, iftar ve sahur saatleri araştırılmaya başlandı. Müslüman alemi her yıl olduğu gibi bu yılda oruç vazifesini yerine getirecek. 2023 Ramazan imsakiyesi ise Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlandı.Peki, Uşak, Kırklareli, Niğde'de iftar ve sahur saat kaçta? İşte, detaylar...
UŞAK, NİĞDE, KIRKLARELİ İFTAR VAKTİ SAAT KAÇTA?
Uşak iftar vakti:19:23.
Kırklareli iftar vakti:19:32.
Niğde iftar vakti:19:02.
UŞAK, NİĞDE, KIRKLARELİ SAHUR VAKTİ SAAT KAÇTA?
Uşak sahur vakti:05:33.
Kırklareli sahur vakti:05:37.
Niğde sahur vakti:05:13.
İLK ORUÇ NE ZAMAN?
Takvime göre, ilk oruç bu yıl 23 Mart 2023'te tutulacak. Oruç tutacak olan vatandaşlar, 22 Mart'ı 23 Mart'a bağlayan gece ilk sahura kalkacak.
2023 İLK İFTAR NE ZAMAN?
İlk iftar ise 23 Mart Perşembe günü yapılacak. İstanbul'da 05.31'de başlayacak olan oruç vakti, akşam ezanının okunmasıyla birlikte sona erecek.
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