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Beyoğlu'nda cadde araç trafiğine kapatıldı! Tramvay seferleri de durduruldu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 06.04.2023 Güncelleme Tarihi: 06.04.2023
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Beyoğlu’nda cadde araç trafiğine kapatıldı! Tramvay seferleri de durduruldu

Son dakika haberine göre Beyoğlu Karaköy'de 5 katlı boş binadan betonların düşmesi üzerine çökme riskine karşı cadde araç trafiğine kapatılırken, tramvay seferleri de durduruldu.

Beyoğlu'nda 5 katlı boş binadan betonların düşmesi üzerine çökme riskine karşı cadde, araç trafiğine kapatılırken, tramvay seferleri de durduruldu.


Karaköy Kemeraltı Caddesi'nde 5 katlı boş binadan beton parçaları düştü.

Olay yerine istenen itfaiye ekipleri, binada yaşanması muhtemel çökmeye karşı caddeyi araç trafiğe kapatırken, tramvay seferleri de durduruldu.

Çevrede geniş güvenlik önlemi alan ekiplerin çalışmaları sürüyor.

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