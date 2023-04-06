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Aksaray'da ürküten manzara! 10 metre derinliğinde obruk oluştu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 06.04.2023
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Aksaray’da ürküten manzara! 10 metre derinliğinde obruk oluştu

Aksaray'ın Sultanhanı ilçesinde, boş arazide 5 metre çapında ve 10 metre derinliğinde obruk oluştu. Eskil ilçesine giderken obruğu fark eden çiftçi Ahmet Doyduk, “Haberlerde sık sık görüyorduk ama ilk defa Tuz Gölü havzasındaki köyümüzde de gördük. Yer altı sularının çekilmesiyle oluştuğu söyleniyor.” dedi.

Sultanhanı'nin Yeşiltömek köyü yakınlarındaki boş arazide yer altı sularının çekilip, toprağın çökmesiyle 5 metre çapında ve 10 metre derinliğinde obruk meydana geldi.

Eskil ilçesine giderken obruğu fark eden çiftçi Ahmet Doyduk, "Haberlerde sık sık görüyorduk ama ilk defa Tuz Gölü havzasındaki köyümüzde de gördük. Yer altı sularının çekilmesiyle oluştuğu söyleniyor. İnşallah üzücü olaylar yaşanmaz" dedi.

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