Sinop, Iğdır, Bartın'da iftar ve sahur saat kaçta? 2023 Ramazan İmsakiyesi iftar ve sahur saatleri!
"Sinop, Iğdır, Bartın'da iftar ve sahur saat kaçta?" sorusu Ramazan ayına girilmesiyle birlikte araştırılmaya başlandı.Türkiye'de 23 Mart'ta başlayacak ramazan ayında ilk iftar saat Iğdır'da yapılacak, en uzun oruç 13 saat 56 dakikayla Sinop'ta tutulacak. Oruç ibadetini yerine getirmek isteyenler, iftar ve sahur saatlerini sorguluyor. Peki, Sinop, Iğdır, Bartın'da iftar ve sahur saat kaçta? İşte, 2023 Ramazan imsakiyesi..
Sinop, Iğdır, Bartın Ramazan İmsakiyesi 2023! Ramazan ayına girilmesiyle birlikte iftar ve sahur saatleri araştırma konusu oldu. Oruç tutacak olan vatandaşlar, Sinop, Iğdır, Bartın'da ilk iftar ne zaman saat kaçta? sorusuna yanıt arıyor. İlk iftar Iğdır'da yapılacak, en uzun oruç 13 saat 56 dakikayla Sinop'ta tutulacak. İşte, İl il Ramazan imsakiyesi 2023!
SİNOP, IĞDIR, BARTIN İFTAR VAKTİ SAAT KAÇTA?
Sinop iftar vakti:19:01.
Iğdır iftar vakti:18:25.
Bartın iftar vakti:19:12.
SİNOP, IĞDIR, BARTIN SAHUR VAKTİ SAAT KAÇTA?
Sinop sahur vakti: 05:05.
Iğdır sahur vakti:04:33.
Bartın sahur vakti:05:17.
EN KISA ORUÇ SÜRESİ HANGİ İLDE?
İlk iftarın 18.25'te Iğdır'da, son iftarın Çanakkale ve Edirne'de 19.35'te yapılacağını belirten İşlek, Sinop'ta 13 saat 56 dakikayla en uzun, Adana, Hatay, Kilis, Mersin ve Şanlıurfa'da ise 13 saat 47 dakikayla en kısa süreyle oruç tutulacağını kaydetti.
İLK ORUÇ NE ZAMAN?
Takvime göre, ilk oruç bu yıl 23 Mart 2023'te tutulacak. Oruç tutacak olan vatandaşlar, 22 Mart'ı 23 Mart'a bağlayan gece ilk sahura kalkacak.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- ALES sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Giriş belgesi sorgulama ekranı! ÖSYM 2023 ALES/1 sınav tarihi!
- 9.000>4.500 TL'den başlayan EK KAZANÇ TABLOSU! Ziraat, Halkbank, Garanti.. Emekli promosyonu en yüksek veren banka hangisi? Maaştan 2-3 gün sonra...
- MEB sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri öğrenme ekranı | 2023 MEB son dakika! 45 bin sözleşmeli öğretmenlik sözlü mülakat yerleri nasıl öğrenilir?
- ANKARAGÜCÜ TRABZONSPOR MAÇ ÖZETİ | 04 Nisan ZTK Ankaragücü-TS mücadelesi kaç kaç bitti?
- Dul ve Yetim Maaşı ne kadar, kaç TL? %25, 50, 75... Zamlı maaşlar ne zaman yatacak? Ölüm Yardımı ve Dul / Yetim Aylığı Talebi başvuru ekranı!
- 4 Nisan Altın fiyatları REKORU GÖRDÜ! 2.5 yılın zirvesini gören yatırımcıya piyango vurdu!
- NATO ne zaman kuruldu? 12 kurucu üye hangi ülkeler? NATO'ya hangi ülkeler, ne zaman üye oldu?
- Green Card DV2023 ne zaman açıklanacak? Çekiliş başvuru sonuçları hangi tarihte belli olacak? Çıktıktan sonra Amerika'da yaşamak zorunlu mu?
- Harry Potter dizi mi olacak? Harry Potter film serisi dizi mi yapılacak, nereden yayınlanacak?
- Kamu şeflerine 3600 ek gösterge son dakika! Şeflere ek gösterge verilecek mi? 2023 Torba yasada kapsam genişleyecek mi?
- Canan Karatay sütteki mucizeyi açıkladı! Bir yudumunda bile şifa saklı! Doğal antibiyotiğe dönüşüyor...
- Mazot ve gübre desteği ne zaman yatacak? Nisan ayı mazot ve gübre desteği ödemeleri yattı mı? İllere göre sorgulama...