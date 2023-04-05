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Ediz Kentkuran kimdir?

YAŞAM
Giriş Tarihi: 05.04.2023
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Ediz Kentkuran kimdir?

Genel koordinatörlüğünü üstlendiği film ve belgesel projeleri ile son dönemde hem sinema hem de televizyon dünyasında adından sıkça söz ettiren Ediz Kentkuran’ın hayatı merak ediliyor. İşte iletişimden siyasete ve son olarak sinemaya uzanan kariyeriyle dikkat çeken Kentkuran’ın biyografisi...

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