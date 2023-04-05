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Ali Katırcı: Depremin ülke ekonomisine etkisi 100 milyar dolardan fazla

YAŞAM
Giriş Tarihi: 05.04.2023
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Ali Katırcı: Depremin ülke ekonomisine etkisi 100 milyar dolardan fazla

Ali Katırcı Yapı Anonim şirketinin kurucusu ve yönetim kurulu başkanı, mimar Ali Katırcı, 6 Şubat’ta meydana gelen ve ‘asrın felaketi’ olarak nitelendirilen depremlerin ülke ekonomisine etkisinin 100 milyar dolardan fazla olduğunu dile getirerek uyardı: "Öncü yatırımlar, artçı yatırımlardan daha önemli."

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