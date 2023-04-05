2023 Ramazan İmsakiyesi 2023 | Zonguldak, Kütahya, Osmaniye'de ilk iftar ve sahur saat kaçta?
"Zonguldak, Kütahya, Osmaniye ilk iftar ve sahur saat kaçta?" sorusu oruç tutacak olan kişiler tarafından sorgulanıyor. On bir ayın sultanı Ramazan ayı için geri sayım başladı. Bu sene ilk oruç perşembe günü başlayacak. Ramazan ayı ise 21 Nisan Cuma günü sona erecek. 2023 Ramazan ayı imsakiyesinin yayımlanmasının ardından iftar ve sahur saatleri merak konusu oldu. İşte, ayrıntılar....
"Zonguldak, Kütahya, Osmaniye'de ilk iftar ve sahur saat kaçta?" sorusu Ramazan ayının gelmesiyle birlikte sorgulanmaya başladı. On bir ayın sultanı Ramazan ayı için geri sayım başladı. Bu sene ilk oruç perşembe günü başlayacak.. 2023 Ramazan ayı imsakiyesinin yayımlanmasının ardından iftar ve sahur saatleri merak konusu oluyor. İşte, il il Ramazan imsakiyesi...
ZONGULDAK, KÜTAHYA, OSMANİYE'DE İLK İFTAR SAAT KAÇTA?
Zonguldak iftar saati: 19:14
Kütahya iftar saati:19:21
Osmaniye iftar saati:18:56.
ZONGULDAK, KÜTAHYA, OSMANİYE'DE İLK SAHUR SAAT KAÇTA?
Zonguldak sahur saati: 05:19
Kütahya sahur saati:05:30
Osmaniye sahur saati:05:08.
İLK ORUÇ NE ZAMAN TUTULACAK?
2023 Ramazan ayı 23 Mart Perşembe günü başlayıp 20 Nisan Perşembe günü son bulacak.
RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
20 Nisan Perşembe Arife günü
21 Nisan Cuma Ramazan Bayramı 1. Gün
22 Nisan Cumartesi Ramazan Bayramı 2. Gün
23 Nisan Pazar Ramazan Bayramı 3. Gün
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