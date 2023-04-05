2023 Ramazan ayı iftar ve sahur saatleri! Malatya, Erzincan, Kayseri'de iftar ve sahur saat kaçta?
"Malatya, Erzincan, Kayseri'de iftar ve sahur saat kaçta?" sorusu oruç tutacak olan kişiler tarafından sorgulanıyor. On bir ayın sultanı Ramazan ayı için geri sayım başladı. Bu sene ilk oruç perşembe günü başlayacak. Ramazan ayı ise 21 Nisan Cuma günü sona erecek. 2023 Ramazan ayı imsakiyesinin yayımlanmasının ardından iftar ve sahur saatleri araştırılıyor. İşte, il il Ramazan imsakiyesi
Ramazan ayı imsak, sahur ve iftar saatleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlandı. Ramazan ayının ilk orucu bu sene 23 Mart'ta tutulacak. Mübarek Ramazan ayının ilk iftar ve sahur saatleri vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, Malatya, Erzincan, Kayseri'de iftar ve sahur saat kaçta? İşte, 2023 Ramazan imsakiyesi...
MALATYA,ERZİNCAN,KAYSERİ İLK İFTAR SAAT KAÇTA?
Malatya iftar saati: 18:47
Erzincan iftar saati:18:43
Kayseri iftar saati:18:59
MALATYA,ERZİNCAN,KAYSERİ İLK SAHUR SAAT KAÇTA?
Malatya sahur saati:04:58
Erzincan sahur saati:04:51
Kayseri sahur saati:05:09
2023 RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Hicri takvime göre belirlenen dini günler her sene miladi takvime göre 11 gün önce kutlanıyor.
Ramazan ayı 2023 yılında Mart ayına denk geliyor. 23 Mart günü başlayan oruç 20 Nisan günü son bulacak. 21 Nisan ise Ramazan Bayramı'nın 1. günü.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- ALES sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Giriş belgesi sorgulama ekranı! ÖSYM 2023 ALES/1 sınav tarihi!
- 9.000>4.500 TL'den başlayan EK KAZANÇ TABLOSU! Ziraat, Halkbank, Garanti.. Emekli promosyonu en yüksek veren banka hangisi? Maaştan 2-3 gün sonra...
- MEB sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri öğrenme ekranı | 2023 MEB son dakika! 45 bin sözleşmeli öğretmenlik sözlü mülakat yerleri nasıl öğrenilir?
- ANKARAGÜCÜ TRABZONSPOR MAÇ ÖZETİ | 04 Nisan ZTK Ankaragücü-TS mücadelesi kaç kaç bitti?
- Dul ve Yetim Maaşı ne kadar, kaç TL? %25, 50, 75... Zamlı maaşlar ne zaman yatacak? Ölüm Yardımı ve Dul / Yetim Aylığı Talebi başvuru ekranı!
- 4 Nisan Altın fiyatları REKORU GÖRDÜ! 2.5 yılın zirvesini gören yatırımcıya piyango vurdu!
- NATO ne zaman kuruldu? 12 kurucu üye hangi ülkeler? NATO'ya hangi ülkeler, ne zaman üye oldu?
- Green Card DV2023 ne zaman açıklanacak? Çekiliş başvuru sonuçları hangi tarihte belli olacak? Çıktıktan sonra Amerika'da yaşamak zorunlu mu?
- Harry Potter dizi mi olacak? Harry Potter film serisi dizi mi yapılacak, nereden yayınlanacak?
- Kamu şeflerine 3600 ek gösterge son dakika! Şeflere ek gösterge verilecek mi? 2023 Torba yasada kapsam genişleyecek mi?
- Canan Karatay sütteki mucizeyi açıkladı! Bir yudumunda bile şifa saklı! Doğal antibiyotiğe dönüşüyor...
- Mazot ve gübre desteği ne zaman yatacak? Nisan ayı mazot ve gübre desteği ödemeleri yattı mı? İllere göre sorgulama...